Звернення очільника Луганщини до 40-х роковин аварії на ЧАЕС

ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 26.04.2026

До 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС очільник Луганщини звернувся до ліквідаторів, наголосивши на їхньому героїзмі та відповідальності світу за ядерну безпеку. У заяві проведено паралелі між трагедією 1986 року, діями радянської влади та сучасними загрозами, пов’язаними з російською агресією і ситуацією навколо українських атомних об’єктів.

Шановні ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС!

Минає 40 років з найбільшої в історії людства техногенної катастрофи – трагедії на Чорнобильській АЕС. Тоді планетарне екологічне лихо стало черговим вироком тоталітарному комуністичному режиму, тягар якого український народ виніс на своїх плечах.

Історики наголошують на політичній безвідповідальності радянської влади. Через недосконалість конструкцій та порушення технологій будівництва вона зробила цю аварію неминучою, а потім свідомо поставила ідеологічні інтереси вище за життя мільйонів людей.

Сьогодні ми схиляємо голови перед подвигом понад 600 тисяч ліквідаторів, серед яких 13 тисяч були з Луганщини. Саме вони ціною власного здоров’я та життя зупинили розповсюдження смертоносної радіації. Через десятиліття ми досі пам’ятаємо героїзм медиків та рятівників, чия мужність дозволила ліквідувати фатальну загрозу для всієї Європи.

У 2022 році російські окупаційні війська на деякий час захопили територію ЧАЕС, тримали персонал у заручниках та спричинили нову хвилю радіаційної небезпеки через безграмотні дії в Рудому лісі. А у лютому 2025-го ворожий безпілотник пошкодив укриття четвертого енергоблока.

Їм байдужа пам’ять, їм все одно на наслідки власних дій та майбутнє. Для росіян нічого не змінилося з часів радянщини. Для них головне – виконати наказ командування, навіть якщо його ціна зависока і вкрай небезпечна для континенту.

Це підкреслює і їхній цинічний шантаж навколо Запорізької АЕС, де історія загрожує повторитися.

Тому сьогоднішні роковини – не лише день пам’яті про минулі жертви та героїзм ліквідаторів. Це заклик до світу гарантувати ядерну безпеку, яка неможлива без остаточного подолання тоталітарних загроз.

Голова Луганської обласної

державної адміністрації

Олексій ХАРЧЕНКО

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип