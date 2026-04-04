На росії остаточно перестав існувати генерал Авер’янов – ЗМІ

Російський генерал Андрій Авер’янов був на борту танкера «тіньового флоту» рф під час атаки українських дронів у Середземному морі в грудні 2025 року. Французьке видання RFI повідомляє, що внаслідок нальоту росіянина було ліквідовано.

Одне з джерел видання розповіло, що в момент атаки на танкер Qendil на борту перебували близько десяти високопоставлених співробітників російської розвідки. Усі вони вдавали з себе звичайних моряків.

Лівійські співрозмовники журналістів стверджують, що внаслідок удару двоє істот загинули, а ще сім дістали поранення.

Серед загиблих був і Андрій Авер’янов — високопоставлений представник російської розвідки.

Цього генерала вважали одним із фаворитів на пост лідера групи Вагнер, перетвореної на Africa Corps.

Попередні звинувачення

Слід нагадати, що у 2023 році ЗМІ писали про ймовірну причетність генерала Андрія Авер’янова до смерті засновника ПВК Вагнера євгена пригожина. Також його ім’я пов’язували з отруєнням у Солсбері у 2018 році.

Менш як через тиждень після інциденту з танкером, начальник штабу армії на заході Лівії та найвисокопоставленіша військова фігура в Триполі Мохаммед аль-Хаддад загинув в авіакатастрофі. Його літак розбився в Туреччині за кілька хвилин після вильоту з Анкари.

Лівійські джерела RFI заявили, що це так росія помстилася за те, що Лівія «надала Україні свою територію» для атак на танкери «тіньового флоту».

ℹ️ Андрій Авер’янов — російська військова особа, генерал. Його ім’я фігурує в санкційних списках Мінфіну США та Ради ЄС. Там він вказується як особа, пов’язана з російськими структурами військової розвідки. Також Авер’янов згадувався в матеріалах розслідувань болгарської прокуратури, що стосуються вибухів на військових складах та інших інцидентів.

Раніше RFI писало, що Україна налагодила зв’язки з урядом Лівії в Триполі та нібито створила форпост, який тепер становить загрозу для російських кораблів, що проходять через Середземне море в напрямку до Суецького каналу.

