На росії остаточно перестав існувати генерал Авер'янов – ЗМІ

Російський генерал Андрій Авер’янов був на борту танкера «тіньового флоту» рф під час атаки українських дронів у Середземному морі в грудні 2025 року. Французьке видання RFI повідомляє, що внаслідок нальоту росіянина було ліквідовано.

Одне з джерел видання розповіло, що в момент атаки на танкер Qendil на борту перебували близько десяти високопоставлених співробітників російської розвідки. Усі вони вдавали з себе звичайних моряків.

Лівійські співрозмовники журналістів стверджують, що внаслідок удару двоє істот загинули, а ще сім дістали поранення.

Серед загиблих був і Андрій Авер’янов — високопоставлений представник російської розвідки.

Цього генерала вважали одним із фаворитів на пост лідера групи Вагнер, перетвореної на Africa Corps.

Попередні звинувачення

Слід нагадати, що у 2023 році ЗМІ писали про ймовірну причетність генерала Андрія Авер’янова до смерті засновника ПВК Вагнера євгена пригожина. Також його ім’я пов’язували з отруєнням у Солсбері у 2018 році.

Менш як через тиждень після інциденту з танкером, начальник штабу армії на заході Лівії та найвисокопоставленіша військова фігура в Триполі Мохаммед аль-Хаддад загинув в авіакатастрофі. Його літак розбився в Туреччині за кілька хвилин після вильоту з Анкари.

Лівійські джерела RFI заявили, що це так росія помстилася за те, що Лівія «надала Україні свою територію» для атак на танкери «тіньового флоту».

ℹ️ Андрій Авер’янов — російська військова особа, генерал. Його ім’я фігурує в санкційних списках Мінфіну США та Ради ЄС. Там він вказується як особа, пов’язана з російськими структурами військової розвідки. Також Авер’янов згадувався в матеріалах розслідувань болгарської прокуратури, що стосуються вибухів на військових складах та інших інцидентів.

Раніше RFI писало, що Україна налагодила зв’язки з урядом Лівії в Триполі та нібито створила форпост, який тепер становить загрозу для російських кораблів, що проходять через Середземне море в напрямку до Суецького каналу.

👉 Також нагадаємо, що в Охотському окрузі Хабаровського краю на росії повністю закінчився бензин для населення. Єдина приватна автозаправка в Охотську, що відкрилася у 2018 році, припинила продаж пального ще в середині березня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ізраїль формує нові союзи проти Ірану — Нетаньягу

ПОЛІТИКА

Масовий конфлікт із ТЦК в Одесі: є поранені

ВАЖЛИВО

рф атакувала Луцьк: влучання у будинок та склад Нової пошти

ВАЖЛИВО

Херсон під постійними обстрілами російських БпЛА

ВІЙНА

Єврокомісія виділила 1,5 млрд євро на оборонні потреби ЄС і України

ВАЖЛИВО

Окупанти скидають з дронів гранати з небезпечними хімречовинами, у березні зафіксовано понад 400 випадків – Сили підтримки ЗСУ

ПОДІЇ

У Львові вбили працівника ТЦК ножем в шию

ВАЖЛИВО

Атака дронами на Київ: пожежа в офісній будівлі

ВІЙНА

Експорт російської нафти обвалився через удари дронів, що паралізували порти Балтії – Bloomberg

ПОДІЇ

Боїв на фронті за добу поменшало – Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

У Криму впав Ан-26: 30 загиблих військових рф

ВАЖЛИВО

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК у Львові

КРИМІНАЛ

Латвія надасть Україні новий пакет допомоги

ВАЖЛИВО

Трамп у зверненні до нації не оголосив про завершення війни з Іраном

ВАЖЛИВО

У Донецьку окупанти на військовому Уралі вбили двох осіб

СУСПІЛЬСТВО
