Атака на Житомирщину: на об’єкті інфраструктури виникла пожежа

Нічна атака на Житомирщину призвела до виникнення пожежі на одному з об’єктів інфраструктури через падіння уламків збитих ворожих засобів ураження. За словами очільника ОВА Віталія Бунечка, сили ППО продемонстрували ефективну роботу, нейтралізувавши декілька повітряних цілей у небі над регіоном.

Завдяки оперативному реагуванню підрозділів ДСНС, вогонь на об’єкті інфраструктури вдалося швидко загасити. Наразі на місці події проводяться відновлювальні роботи, а правоохоронці документують наслідки чергового злочину рф.

📢 «Вночі ворог знов атакував Житомирщину. через падіння уламків виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури. Сили протиповітряної оборони над територією області знищили декілька цілей», – повідомив очільник ОВА.

Дані від рятувальників: У ДСНС підтвердили, що, за попередньою інформацією, внаслідок інциденту загиблих та поранених немає. До приборкання стихії залучалися 11 співробітників особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки.

Ця атака на Житомирщину стала частиною масованого удару по різних регіонах України. Крім Житомирської області, під вогнем опинилися:

Чернігів: місто атакували безпілотники типу “шахед”. У приватному секторі зафіксовані пожежі, а один із дронів здетонував поблизу багатоповерхового житлового будинку.

ворог здійснив удар по портовій зоні. Повідомляється про пошкодження цивільного судна, що прямувало під прапором Палау . Також у ніч на суботу, 25 квітня, російські окупаційні війська здійснили масований наліт дронів-камікадзе на південні регіони України. Основними цілями стали складські майданчики та адміністративні будівлі портових терміналів.

ворог здійснив удар по портовій зоні. Повідомляється про пошкодження цивільного судна, що прямувало під прапором . Також у ніч на суботу, 25 квітня, російські окупаційні війська здійснили масований наліт дронів-камікадзе на південні регіони України. Основними цілями стали складські майданчики та адміністративні будівлі портових терміналів.

На всіх локаціях, де зафіксовано влучання або падіння уламків, тривають відповідні слідчі дії. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза повторних обстрілів залишається високою.