Співпраця з МАГАТЕ: Україна підписала меморандум про розвиток ядерної енергетики

Денис Молотов
Співпраця з МАГАТЕ: Україна підписала меморандум про розвиток ядерної енергетики 02
Фото: Міністерство енергетики України / Денис Шмигаль та Рафаель Гроссі / 26.04.2026

Стратегічна співпраця з МАГАТЕ отримала новий імпульс після підписання меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії. Документ, оприлюднений Міністерством енергетики, передбачає масштабну технічну підтримку та розвиток атомного сектору на фоні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Підписаний документ визначає вектор розвитку галузі на найближчі роки. Основна увага прикута до модернізації та впровадження передових технологій.

☝️ Сфери взаємодії включають:
  • Будівництво та розширення: сприяння зведенню нових енергоблоків, зокрема на базі Хмельницької АЕС.
  • Інноваційні рішення: підготовка до запуску малих модульних реакторів (SMR).
  • Інституційні зміни: підтримка реструктуризації НАЕК «Енергоатом».
  • Безпека: відновлення критичної електромережевої інфраструктури та модернізація об’єктів у Чорнобильській зоні.

Під час візиту Рафаель Гроссі передав українським посадовцям унікальну методологію функціонування АЕС в умовах ведення активних бойових дій. Цей документ стане базисом для світового досвіду ядерної безпеки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що залучення міжнародних експертів є ключовим для трансформації галузі.

📢 «Системна співпраця з МАГАТЕ дозволяє не лише відновлювати пошкоджену інфраструктуру, а й закладати основу для модернізації та розвитку ядерної енергетики України відповідно до найкращих міжнародних практик», – наголосив Денис Шмигаль.

Очільник уряду також висловив подяку Рафаелю Гроссі за передачу двох реанімобілів для потреб Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС, що підвищить рівень готовності до надзвичайних ситуацій.

Візит очільника МАГАТЕ припав на 40-ві роковини Чорнобильської трагедії. Світ згадує 26 квітня 1986 року як найбільшу техногенну катастрофу, сила вибуху якої на четвертому енергоблоці ЧАЕС була еквівалентна 500 бомбам, скинутим на Хіросіму.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

