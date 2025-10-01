Четвер, 2 Жовтня, 2025
Денис Молотов
У Лукашенка помітили маленький «орєшнік» путіна

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, вперше засвітив, як виглядає російський балістичний ракетний комплекс середньої дальності «Орешник». Про це у середу, 1 жовтня, повідомило профільне українське видання Defense Express.

За його даними, під час офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Киргизстану Лукашенко навмисно або випадково виставив у своєму кабінеті модель пускової установки. Експерти припускають, що вона може належати саме до ракетного комплексу «Орешник».

📢 «Для того, щоб моделька потрапила в кадр, було зроблено фото з дуже специфічною композицією: Лукашенка і прем’єра Киргизстану розмістили в кутку», – зазначають журналісти.

Аналіз знімка дозволяє зробити висновок, що шасі для «Орешника» виготовлене на базі МЗКТ-79291, який виробляє Мінський завод колісних тягачів. Це підприємство традиційно постачає базові шасі для ґрунтових ракетних комплексів стратегічного призначення росії, включно з комплексом «Іскандер».

Відомо, що розробку шасі МЗКТ-79291 розпочали ще на початку 2010-х років. Первісно воно створювалося для ракетного комплексу РС-26 «Рубеж», який на росії позиціонували як «легку» міжконтинентальну ракету. Західні аналітики натомість розцінювали її як порушення договору РСМД, трактуючи комплекс фактично як ракету середньої дальності.

Точна вантажність платформи МЗКТ-79291 із формулою коліс 12×12 офіційно не вказувалася. Проте у відкритих джерелах згадується, що при спробах створити аналогічний російський варіант на базі КамАЗ-78509 вантажність оцінили у 50 тонн. Це на 10 тонн менше, ніж у білоруської машини, що може свідчити про показник близько 60 тонн.

Раніше низка ЗМІ зазначала, що інформація про роботу Білорусі над пусковою установкою для ракети «Орешник» може бути не лише реальною, але й елементом інформаційної гри чи навіть дезінформації.

Демонстрація Лукашенком модельки у власному кабінеті може як підтверджувати існування відповідного ракетного комплексу, так і вводити в оману, створюючи інформаційний фон навколо можливостей Білорусі та росії у сфері ракетних технологій.

👉 Також нагадаємо, що самопроголошений формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергові погрозливі заяви на адресу України та її керівництва.

