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Іран намагається обійти блокаду в Ормузькій протоці

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран намагається обійти блокаду в Ормузькій протоці
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Ситуація в Ормузькій протоці — найважливішій нафтовій артерії світу — стрімко деградує. Іран намагається експортувати мільйони барелів нафти за допомогою «тіньового флоту», ігноруючи відновлення американської морської блокади. Як повідомляє агентство Bloomberg, останніми днями шість супертанкерів із загальною місткістю 12 мільйонів барелів пройшли протокою з вимкненими системами відстеження.

Це відбулося після того, як 7 липня США скасували тимчасові дозволи на експорт іранської нафти, розпочавши новий етап санкційного тиску.

Тактика Ірану та масштаби експорту

Схеми Тегерана залишаються незмінними: танкери вимикають транспондери, що дозволяють ідентифікувати місцеперебування судна, і в темряві намагаються вийти до Оманської затоки. За підрахунками Bloomberg, у проміжку між двома періодами американської блокади Іран зміг реалізувати на тіньових ринках близько 57 мільйонів барелів сирої нафти.

Однак наразі такі операції стають критично небезпечними через пряме військове протистояння.

Реакція ринку та правовий статус блокади

Сьогодні судноплавство в регіоні перебуває на межі зупинки. Більшість власників суден відмовляються розкривати свої маршрути, а офіційні сигнали транслюють лише поодинокі газовози та суховантажі.

Ключові зміни у правовому полі конфлікту:

  • Військовий мандат: Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про початок військових дій. Це відкриває 60-денний період для проведення операцій без додаткового схвалення законодавців.
  • Економічний тиск: США вимагають сплати 20% компенсації від вартості всіх вантажів, що транспортуються протокою, як оплату за послуги «захисту» з боку американського флоту.

Ситуація загострюється через взаємні атаки США та Ірану. Світ спостерігає за серйозним дефіцитом танкерного сполучення, що вже призвело до волатильності цін на нафту та газ. Учасники ринку очікують подальших кроків адміністрації США щодо виконання оголошених митних зборів. Попри тиск, Іран намагається продовжувати експорт.

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