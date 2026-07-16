Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів під керівництвом Сергія Корецького

У четвер, 16 липня 2026 року, Верховна Рада України ухвалила пакетну постанову про призначення членів нового Кабінету Міністрів. Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати з 318 присутніх у сесійній залі.

Кадровий склад уряду сформований під керівництвом новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького. Водночас кадрові рішення щодо двох ключових міністерств за президентською квотою наразі залишаються за дужками урядового списку. Подання від президента щодо кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ поки не надійшли до парламенту.

Офіційний склад новоствореного уряду України

До нового складу Кабінету Міністрів увійшли 16 урядовців. Частина з них зберегла свої портфелі з попереднього Кабміну, тоді як інші міністерства отримали нових керівників або зазнали структурного злиття.

Призначено:

Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики;

на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики; Бережну Тетяну Василівну на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури;

на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури; Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб; Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту;

на посаду міністра молоді та спорту; Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки;

на посаду міністра освіти і науки; Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ;

на посаду міністра внутрішніх справ; Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства;

на посаду міністра аграрної політики та продовольства; Калашника Миколи Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту;

на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту; Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів;

на посаду міністра у справах ветеранів; Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля;

на посаду міністра економіки та довкілля; Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я;

на посаду міністра охорони здоров’я; Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів;

на посаду міністра фінансів; Маслова Дениса В’ячеславовича на посаду міністра юстиції;

на посаду міністра юстиції; Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності;

на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності; Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації.

«Не буде результатів, не буде міністрів»: перші заяви прем’єра

Під час офіційного представлення кандидатів на урядові посади Сергій Корецький наголосив, що сформував команду виключно з професіоналів із високим рівнем довіри. Він пообіцяв побудувати принципово нову модель відносин між виконавчою та законодавчою гілками влади.

Пропонуючи депутатам підтримати кадрове рішення, прем’єр-міністр зазначив:

📢 «Кожен із кандидатів, яких я сьогодні представив, – це людина з досвідом, з професійною репутацією та конкретними результатами… Це команда, яку ми сформували для одного завдання – працювати в інтересах держави».

Корецький запевнив, що новий Кабінет міністрів підтримуватиме відкритий, системний та конструктивний діалог із парламентом. Водночас він озвучив суворе попередження для всіх новопризначених урядовців:

📢 «Не буде результатів, не буде міністрів, буде жорстка реакція і реакція буде швидкою».

Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада 289 голосами затвердила самого Сергія Корецького на посаді прем’єр-міністра України. Серед своїх пріоритетів новий очільник уряду назвав посилення підтримки Збройних Сил України, форсований розвиток вітчизняного ВПК, підготовку до складного опалювального сезону та системний соціальний захист громадян і постраждалих громад.