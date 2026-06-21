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Повідомлено про підозру чотирьом зрадникам на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру чотирьом зрадникам на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

СБУ заочно повідомила про підозру псевдополіцейським та юристам-колаборантам, які працюють у репресивних органах рф на Луганщині. Про це офіційно повідомила пресслужба СБУ в Луганській області у неділю.

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на чотирьох зрадників, які у складі російської каральної системи активно сприяють окупації Луганської області. Усім фігурантам інкримінується колабораційна діяльність за сьомою частиною статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Задокументована діяльність зловмисників охоплює широке коло протиправних дій — від впровадження тотального цифрового стеження до примусової зміни громадянства українських підлітків. Робота з викриття агентів впливу ворога триває безперервно.

Діяльність очільника кіберстеження та керівниці окупаційної поліції

🔹 Очільник кіберстеження окупантів:

Серед підозрюваних є високопоставлений куратор інформаційного простору загарбників. 36-річний уродженець Старобільська з початку минулого року обіймає керівну посаду у фейковому міністерстві внутрішніх справ по лнр. Наразі він очолює так зване управління з організації боротьби з протиправним використанням інформаційно-комунікаційних технологій. На бік ворога зрадник перейшов після 2014 року. Зараз він координує тотальний контроль та стеження за користувачами інтернету, соцмереж та месенджерів на окупованій Луганщині, впроваджує російські інструменти виявлення нелояльних до загарбників громадян.

🔹 «Начальниця» окупаційної поліції Лутугиного:

Інша зловмисниця приєдналася до проросійських незаконних формувань задовго до початку повномасштабної війни. На посаді очільниці фейкового відділу мвс рф Лутугинський вона забезпечує виконання поліцейських функцій за законами країни-агресора. Також вона активно курує примусову паспортизацію місцевого населення, зокрема, підлітків.

🔹 Пособники загарбників в окупаційній прокуратурі та судочинстві

Повідомлено про підозру чотирьом зрадникам на Луганщині 01
Служба безпеки України / СБУ

Окрему групу фігурантів становлять представники нелегітимного юридичного сектору окупаційної адміністрації, які забезпечують ілюзію правосуддя на захоплених територіях.

Підозру від СБУ отримали ще двоє мешканців Старобільщини, а саме помічник прокурора Біловодського району лнр та секретар судового засідання Новопсковського районного суду. Вони безпосередньо забезпечують роботу нелегітимних судових та наглядових органів ворога.

За вчинені злочини фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього наявного майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що набрав законної сили судовий вирок так званому «генеральному директору ООО “Успенський кар’єр”», що функціонує на тимчасово захопленій території Луганської області.

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