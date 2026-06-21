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Далекобійні санкції: модернізовані дрони FP уразили НПЗ у Тюмені

Денис Молотов
Денис Молотов
Далекобійні санкції: модернізовані дрони FP уразили НПЗ у Тюмені
Фото ілюстративне з відкритих джерел / FP-1

Нові українські модернізовані дрони FP (Fire Point) атакували нафтопереробку в російській Тюмені за понад 2000 кілометрів від кордону. Про це офіційно повідомив шостий президент України В.О. Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні у суботу, 20 червня.

Український оборонно-промисловий комплекс продемонстрував черговий технологічний прорив у створенні безпілотних систем надвеликої дальності. Нова спецоперація суттєво розширила географію ураження стратегічних об’єктів на території країни-агресора.

📢 «Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам Сил спеціальних операцій ЗСУ», — зазначив у промові глава держави. – «Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в росії, це теж нафтопереробка. Понад 2000 кілометрів від нашого державного кордону. Відпрацювали нові модернізовані дрони FP: тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів. Вдячний інженерам Fire Point», – сказав Зеленський.

Справедлива відповідь та тактика комбінованих ударів

Збільшення радіуса дії українських безпілотників дозволяє перенести бойові дії на глибокі тилові промислові райони російської федерації. Це створює додатковий тиск на економіку окупантів.

Зеленський зазначив, що це цілком справедливі відповіді на щоденні російські удари проти України. План українських далекобійних санкцій виконується! Глава держави додав, що тривають і наші «мідлстрайки» щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику.

Правоохоронні та військові органи фіксують зниження темпів постачання палива для окупаційних угруповань після серії успішних нальотів на нафтову інфраструктуру ворога.

Масштабні руйнування у Тюмені та операції на півдні

Повітряна атака застала зненацька російську протиповітряну оборону, яка виявилася не готовою до появи українських засобів у сибірському регіоні.

Нагадаємо, у російській Тюмені, розташованій більш ніж за 2000 кілометрів від України, пролунали вибухи, спричинені атакою безпілотників. Внаслідок цього суттєво постраждав місцевий нафтопереробний завод.

Крім того, сили безпілотних систем ЗСУ паралельно уразили газову інфраструктуру Криму, міст через Генічеську протоку та ще низку важливих цілей на самому півострові, а також у Херсонській, Донецькій і Луганській областях. Системний тиск на позиції ворога продовжує зростати.

👉 Генеральний штаб ЗСУ опублікував у суботу, 20 червня, супутникові знімки московського нафтопереробного заводу (НПЗ), який нещодавно двічі був успішно уражений Силами оборони України.

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