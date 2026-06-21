Масовані удари: рф атакувала три райони Дніпропетровщини

Війська рф з вечора понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області авіабомбами, безпілотниками та з артилерії. Одна людина загинула, ще дев’ятеро зазнали поранень. Про це недільного ранку, 21 червня, офіційно повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

ОРК (окупаційний російський контингент) армія продовжує здійснювати цілеспрямований терор проти цивільної інфраструктури та мирного населення регіону. Протягом багатьох годин ворог комбінував різні типи озброєння для нанесення максимальних руйнувань у житлових кварталах.

За його словами, у Нікопольському районі від обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Внаслідок ворожих влучань суттєво пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, а також цивільна автівка. Через російські удари на місці загинула 70-річна жінка.

Руйнування освітніх закладів та постраждалі у громадах

Ворожі снаряди та керовані авіабомби спричинили масштабні руйнування і в інших адміністративних одиницях області. Соціальні об’єкти опинилися під безпосереднім прицілом окупантів.

🔹 У Синельниківському районі під щільним вогневим ударом опинилися Шахтарська, Васильківська та Покровська громади. На території населених пунктів понівечені місцевий ліцей, гімназія, понад 10 приватних житлових будинків та автомобілі громадян. Поранень різного ступеня важкості дістали дев’ятеро людей, яким наразі надається необхідна медична допомога.

🔹 У Криворізькому районі окупанти завдали точкового удару по території Грушівської громади. Там у результаті обстрілу пошкоджені один приватний будинок та господарча споруда місцевих мешканців. Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки прильотів.

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Попередні акти терору проти мешканців Дніпропетровщини

Ситуація з безпекою в області залишається стабільно напруженою через постійні удари та застосування балістичного озброєння. Ворог регулярно обстрілює великі промислові міста та невеликі прифронтові селища.

Нагадаємо, росіяни вранці у п’ятницю, 19 червня, атакували Павлоград, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула 8-річна дівчинка. Крім того, ще одна людина дістала поранень під час цього ворожого нальоту.

Раніше російські загарбники також масовано атакували обласний центр — місто Дніпро балістичними ракетами. Тоді внаслідок вибухів було пошкоджене приватне підприємство та дістали поранень четверо людей.

Усі воєнні злочини ретельно документуються правоохоронними органами.