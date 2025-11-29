Через атаку рф Польща приводила ППО у повну бойову готовність

Польські військові сили в ніч на 29 листопада здійснили термінові заходи безпеки у відповідь на чергову масовану атаку росії по території України. Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, у небо були підняті винищувачі. Також наземні комплекси протиповітряної оборони (ППО) та засоби радіолокаційної розвідки приведено у повну бойову готовність.

📢 «Були підняті винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору», — наголосили у командуванні.

Там також зазначили, що ситуація перебуває під постійним контролем, а підрозділи готові до негайної відповіді у разі будь-якої загрози:

📢 «Підпорядковані сили і засоби перебувають у стані готовності до негайного реагування».

☝️ Нагадаємо, що росія в ніч на 29 листопада здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, використовуючи різні типи ракет і дронів-камікадзе. У Києві внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а число поранених зросло до 15.