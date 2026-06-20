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Атака на інфраструктуру: на Одещині ворог поцілив по АЗС

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на інфраструктуру: на Одещині ворог поцілив по АЗС
Фото: наслідки російської атаки по інфраструктурі Одещини / Одеська ОВА / 20.06.2026

Вранці у суботу, 20 червня, ворожий ударний БпЛА типу «шахед» атакував автозаправну станцію на півдні Одещини. Через удар загорівся газовоз та будівля операторської АЗС. Про це офіційно повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Окупаційні російські війська продовжують цілеспрямовано нищити об’єкти паливної інфраструктури України. На місце надзвичайної ситуації негайно прибули пожежні розрахунки ДСНС.

Внаслідок влучання сталося загоряння газовоза та обшивки будівлі операторської, — зазначив очільник області. Рятувальники наразі ліквідували пожежу, і на території автозаправної станції тривають заходи з усунення наслідків ворожого прильоту. Також керівник ОВА повідомив, що цього разу минулося без постраждалих серед працівників об’єкта та цивільного населення.

Попередні факти атак російських безпілотників на цивільні об’єкти

Терор прифронтових та тилових регіонів за допомогою ударних дронів залишається щоденною практикою окупаційних військ. ОРК (окупаційний російський контингент) регулярно обирає цілями житлові будинки та об’єкти критичного забезпечення у різних містах України.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 10 червня російські безпілотники влучили у два житлові будинки в Одесі. Тоді повідомлялося, що троє людей постраждали, серед яких було двоє дітей, які отримали травми різного ступеня важкості.

Також раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 червня російські безпілотники атакували цивільну АЗС у Запоріжжі, спричинивши значні руйнування.

ОРК рф (окупаційний російський контингент) вранці у п’ятницю, 19 червня, атакували маршрутку в Херсоні за допомогою дрона, внаслідок чого постраждали щонайменше сім людей.Фіксація воєнних злочинів агресора триває.

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