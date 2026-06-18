Швеція спрямувала 108 мільйонів доларів на ініціативу PURL для України

Швеція оголосила про виділення $108 млн на підтримку ініціативи PURL для закупівлі американської зброї для України. Про це офіційно повідомив шведський уряд у четвер, 18 червня.

Грошові кошти будуть негайно перераховані до спеціального координаційного фонду. Це дозволить закрити найбільш критичні та екстрені потреби підрозділів української протиповітряної оборони.

📢 «Завдяки PURL Україна може швидко отримати доступ до американського оборонного обладнання найвищого пріоритету, зокрема до сучасних засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Це має вирішальне значення для того, щоб Україна могла захищатися від подальших нападів росії. Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною та ґрунтується на потребах України», – заявив міністр оборони Пол Йонсон.

Фінансові масштаби шведської допомоги та внески у спецфонд

Від часу повномасштабного вторгнення росії в Україну Швеція надала нашій державі військову допомогу на суму 128 млрд крон (понад 13,4 млрд доларів). Значну частину цих фінансових коштів було спрямовано на безпосередню підтримку фондів та ініціатив інших країн-партнерів.

Динаміка фінансування закупівель американської зброї з боку Стокгольма:

нинішнє рішення уряду є вже четвертим випадком, коли Швеція надає фінансову допомогу в рамках PURL;

з урахуванням нового траншу загальний обсяг підтримки Швеції для PURL становить наразі $543 млн;

Виділені кошти дозволяють уникати тривалих бюрократичних процедур під час відвантаження техніки.

ℹ️ Принцип роботи програми PURL та залучення країн-партнерів

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна програма США та НАТО. Вона була офіційно започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Ключові особливості та результати функціонування програми:

країни-партнери самостійно фінансують закупівлі за пріоритетним списком потреб Збройних сил України;

усі фінансові внески координуються через спеціально створений цільовий фонд Північноатлантичного альянсу;

механізм дозволяє оперативно отримувати озброєння, зокрема ракети для Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів армії США;

станом на кінець 2025 року до цієї програми офіційно приєднались 24 європейські та світові країни;

за весь 2025 рік загальна сума внесків за ініціативою PURL склала рекордні $4,3 млрд.

Наповнення нових пакетів допомоги для української армії зараз активно триває. Країни продовжують узгоджувати списки поставок.

Стан фінансування ініціативи та міжнародна солідарність

Міжнародна коаліція демонструє високу залученість до процесів наповнення фонду. Напередодні стало відомо, що Нідерланди виділили 500 млн євро на зброю для України, з яких 250 млн євро будуть спрямовані на програму PURL.

Поточний стан забезпечення поставок за американським треком:

станом на 1 червня обсяг внесків країн-партнерів у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Наразі запланована військова допомога продовжує стабільно та безперебійно надходити до України;

раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Україна отримує через PURL 90% ракет для ППО.

Спільні фінансові зусилля Швеції та інших партнерів дозволяють надійно утримувати українське небо під час щоденних ракетних нападів.