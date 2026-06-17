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Ворог вдарив по території кінно-спортивної школи у Шосткинській громаді

Денис Молотов
Денис Молотов
Ворог вдарив по території кінно-спортивної школи у Шосткинській громаді
Фото: наслідки російської атаки на Сумщину / Сумська ОВА / 17.06.2026

Уночі ворог безпілотником атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині. Про це офіційно повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Телеграм-каналі в середу, 17 червня.

Окупаційні російські війська продовжують цілеспрямовано нищити цивільну інфраструктуру прикордонних регіонів України. Під ударами ворожих безпілотних літальних апаратів знову опинилися виключно мирні об’єкти.

📢 «росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи. За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні. Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату», – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Наслідки нічних ударів безпілотників за даними рятувальників ДСНС

Оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків ворожих прильотів також оприлюднили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники працювали безпосередньо на місцях влучань.

Зведені дані ДСНС щодо нічної атаки у регіоні:
  • в ніч з 16 на 17 червня ворожі безпілотники масовано атакували Шосткинську та Тростянецьку громади. Під ударами російських військових опинилися важливі об’єкти місцевої цивільної інфраструктури;
  • в Тростянецькій громаді потужною вибуховою хвилею суттєво пошкоджено приватні домоволодіння громадян;
  • внаслідок вибухів у Тростянці загалом травмовано 4 людини, серед яких фіксується одна дитина. У постраждалої дитини лікарями діагностована гостра реакція на стрес.

Всі виниклі після прильотів осередки горіння фахівцями ДСНС були оперативно ліквідовані. На місцях руйнувань продовжують працювати комунальні служби та слідчо-оперативні групи поліції для фіксації чергових злочинів проти мирного населення.

👉 Також було повідомлено, що в ніч на середу російські загарбники завдали масованого удару по місту Тростянець на Сумщині. Унаслідок атаки зруйновані усі АЗС в населеному пункті.

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