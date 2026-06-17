ДБР розслідує обставини падіння військового літака Су-24М

Розпочато досудове розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області та вилучено бортовий самописець для проведення експертизи. Про це офіційно повідомило ДБР у середу, 17 червня.

На місці події розгорнуто масштабну роботу спеціалізованої комісії. Експерти мають детально вивчити всі технічні чинники, які призвели до аварії бойового борту.

📢 «За результатом огляду місця події вилучено так званий “чорний ящик” для подальшого проведення експертизи, також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів», – йдеться в офіційному повідомленні.

Хронологія авіакатастрофи та дані про загиблий екіпаж

У ДБР розповіли що авіакатастрофа сталася 16 червня близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Падіння відбулося під час безпосереднього виконання польоту згідно з раніше виданим бойовим розпорядженням.

Унаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців зі складу екіпажу. Як зазначають у бюро, життєвий шлях пілотів відрізнявся часом приходу до лав Збройних сил:

один із них був мобілізований серед перших добровольців безпосередньо 24 лютого 2022 року;

інший військовослужбовець свідомо обрав професійну військову службу в авіації ще у 2019 році.

Для проведення всебічного розслідування на місце події терміново виїхала спеціальна оперативно-слідча група. До її складу увійшли провідні фахівці центрального апарату ДБР та працівники територіального управління в місті Хмельницькому. Наразі ними встановлюються всі обставини польоту, технічний стан літака та причини катастрофи.

Юридична кваліфікація провадження та військовий бекграунд

Кримінальне провадження офіційно відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає тривалі терміни ув’язнення.

Напередодні стало відомо, що у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. Цей борт належав до відомої 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. Обидва досвідчені члени екіпажу загинули на місці події.

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Цей інцидент став черговою важкою втратою для української військової авіації. Нагадаємо, 9 березня на фронті загинув військовослужбовець 39-ї бригади тактичної авіації (БрТА) полковник Олександр Довгач. Трагічна подія сталася під час виконання бойових завдань на Східному напрямку. Слідство у справі нового інциденту триває.

👉 Також нагадаємо, що катастрофа під час випробувального польоту стратегічної авіації сталася у Каліфорнії (США) в понеділок, 15 червня. Важкий бомбардувальник упав на землю відразу, як тільки злетів.