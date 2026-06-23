Світовий банк схвалив нову програму підтримки для України на суму 3,39 мільярда доларів. Виділені кошти у повному обсязі направлять на продовження структурних реформ, розвиток приватного сектору та створення нових робочих місць. Таку офіційну інформацію оприлюднила пресслужба Світового банку у вівторок, 23 червня.

Міжнародні донори продовжують координувати зусилля задля забезпечення макроекономічної стабільності держави. Поточне фінансування дозволить закрити критичні потреби бюджету, спрямовані на відновлення внутрішнього промислового потенціалу.

Згідно з наведеними даними, ця програма є першою з двох запланованих у межах серії заходів Development Policy Operation (DPO). Фінансовий пакет включає безпосередню позику Світового банку на 1,04 мільярда доларів, грантову допомогу в розмірі 2,35 мільярда доларів від фонду F.O.R.T.I.S, а також гарантії від Великої Британії на суму 500 млн доларів та підтримку Японії у розмірі 540 млн доларів кредитного підсилення від фонду ADVANCE Ukraine.

Пріоритетні напрями фінансування та ринок праці

Головною метою виділення капіталу є перезапуск підприємницької діяльності та адаптація трудових ресурсів до нинішніх реалій.

У Світовому банку наголосили, що ці кошти будуть спрямовані на реформи, спрямовані на залучення більших обсягів приватних інвестицій, спрощення умов для ведення бізнесу та покращення ситуації на ринку праці. Окремий акцент зроблять на модернізації житлової політики, посиленні участі жінок у робочій силі та підготовці фахівців, відповідно до потреб економіки.

Зміна демографічної ситуації вимагає від уряду нових підходів до перекваліфікації громадян. Частина коштів піде на створення навчальних центрів для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.

Євроінтеграція та адаптація екологічного законодавства

Окрім суто фінансових стимулів, програма містить чіткі вимоги щодо реформування нормативно-правової бази країни за західними стандартами.

Ще один важливий напрям програми — це адаптація українського законодавства до норм Європейського Союзу. У цьому контексті передбачається інтеграція енергетичних ринків, забезпечення більшої прозорості у сфері державної підтримки агропромислового сектору та удосконалення системи екологічного моніторингу.

За словами представників Світового банку, ця ініціатива є частиною ширшої міжнародної підтримки України. Вона повинна сприяти відновленню економіки навіть у складних умовах повномасштабного військового конфлікту.

Нагадаємо, раніше Світовий банк надав Україні 880 мільйонів доларів на соцзахист у межах проєкту SPIRIT, спрямованого на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад.

👉 Також стало відомо, що європейські лідери збираються для обговорення критичних питань колективної безпеки та посилення оборонних спроможностей континенту на тлі глобальних викликів.