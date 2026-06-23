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Нічний обстріл: в ОВА повідомили про наслідки атаки на Запоріжжя

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічний обстріл: в ОВА повідомили про наслідки атаки на Запоріжжя 08
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжі / Запорізька ОВА / 23.06.2026

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталися пожежі, була пошкоджена низка цивільних об’єктів. Про це у ніч проти вівторка, 23 червня, офіційно повідомив очільник ОВА Іван Федоров, оприлюднивши оперативні дані щодо нічного нальоту російських військ.

Окупанти продовжують здійснювати масовані повітряні удари по обласному центру та прилеглих населених пунктах. Цільові влучання та падіння уламків зафіксовані у житлових секторах та промислових зонах, що призвело до займань.

Зокрема, суттєвих пошкоджень зазнали приватні будинки місцевих мешканців, станція технічного обслуговування та автозаправна станція. Масштаби матеріальних збитків наразі встановлюються спеціальними комісіями.

Ліквідація займань осель та допомога постраждалим пенсіонерам

Рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій виїхали на місця подій відразу після оголошення відбою повітряної тривоги.

📢 «Через ворожу атаку сталося займання осель, яке наразі вже ліквідовано надзвичайниками», — окремо зазначив чиновник у своєму офіційному зведенні.

За його словами, за допомогою до медиків невідкладно звернулось дві людини — чоловік та жінка 73-х років, які зазнали травм або гострої реакції на стрес. Федоров також опублікував фото з наслідками атаки, де видно руйнування дахів та вибиті вікна.

Обстріл приватної автостоянки та удари по інших регіонах

Паралельно руйнувань зазнали й інші об’єкти транспортної інфраструктури, де в цей час перебувала значна кількість автомобілів громадян.

Внаслідок ворожого удару по Запорізькому району пошкоджено приватні будинки та розташовані поруч господарські споруди. Ворожим ударом також спричинено займання автомобілів на території приватної стоянки. Попередньо, там є один постраждалий.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя та передмістя Харкова. А у понеділок увечері росія вдарила авіабомбами по Сумах. Водія громадського транспорту, який опинився поблизу місця вибуху, оперативно доставили до лікарні у тяжкому стані.

Також вдень, 23 червня, російські агресори завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу.

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