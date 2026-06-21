росіяни масово тікають з окупованого Криму – ЗМІ

На фоні відсутності палива, світла та водопостачання росіяни масово тікають з окупованого Криму. Про це у неділю, 21 червня, активно повідомляють численні очевидці в соціальних мережах, фіксуючи панічні настрої серед приїжджого населення країни-агресора.

Проте оперативно виїхати з території півострова наразі виявилося не так просто. Пасажирські залізничні квитки повністю розкуплені на найближчі дні, потяги масово скасовують, а на під’їздах до Кримського мосту утворився величезний затор.

Пропагандистські російські ЗМІ додають, що станом на 17 годину 21 червня на під’їзді до «кримського мосту» з боку Керчі зібралася черга з 700 автомобілів. Офіційний час очікування на ручний огляд речей та транспорту становить близько двох годин. При цьому, з боку Тамані черги перед пунктом ручного огляду взагалі немає.

Попередження від ЗСУ та блокування транспортної артерії

Головним чинником, який змусив рашистів терміново пакувати речі, стали успішні операції українських військових. Демонстрація можливостей новітнього озброєння викликала серйозне занепокоєння в окупаційної адміністрації.

Додаткового стимулу покинути Крим росіянам дали Сили безпілотних систем ЗСУ, які прозоро натякнули на підготовку нових ударів по «Кримському мосту». Військові оприлюднили чітке попередження для загарбників.

📢 «Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі, дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст», – офіційно заявили в пресслужбі роду сил.

Через загрозу нових прильотів окупанти були змушені паралізувати автомобільне сполучення. Зазначимо, що рух «Кримським мостом» через масовану атаку безпілотників було тимчасово припинено з 00:44. Введені обмеження тривали до 10:04 за київським часом, що й викликало накопичення транспорту в Керчі.

Масштабні пожежі на Кубані та знищення логістики

Ця паніка є прямим наслідком руйнування ключових вузлів постачання нафтопродуктів, які забезпечували життєдіяльність усього кримського угруповання ворога.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 21 червня, українські безпілотники також результативно атакували порт «Кавказ» у Краснодарському краї рф, унаслідок влучних ударів на території об’єкта спалахнула величезна пожежа. Про це раніше повідомив Телеграм-канал «ASTRA».

Одночасне ураження паливних складів на материковій частині росії та нафтоналивного термінала в самій Керчі призвело до миттєвого зникнення палива на місцевих автозаправних станціях, що спровокувало повну зупинку насосних станцій та об’єктів генерації.