Спроба номер два: у Швейцарії стартують переговори між США та Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також делегація від Ірану вирушили до Швейцарії на переговори щодо угоди про припинення війни. Очікується, що зустріч у Швейцарії пройде вже у неділю, 21 червня. Про це спільно повідомляють Reuters, МЗС Пакистану та інформаційне агентство Tasnim News.

Попри попередні зриви графіків зустрічей, сторони виявили готовність повернутися за стіл офіційних консультацій. Головною метою дипломатичної місії є стабілізація ситуації на Близькому Сході та фіксація попередніх домовленостей.

До складу делегації Ірану увійшли міністр закордонних справ Аббас Аракчі, а також високопосадовці служб безпеки, центрального банку та представники нафтової галузі. З боку США, окрім віцепрезидента Венса, у переговорному процесі будуть задіяні спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Суперечки навколо Ормузької протоки та заяви сторін

Новий раунд переговорів проходить у вкрай напруженій атмосфері через суперечливі заяви військового командування Тегерана. Економічні ризики для світової торгівлі залишаються високими.

Раніше стало відомо, що збройні сили Ірану повідомили, що знову закривають стратегічну Ормузьку протоку для проходу кораблів. Це сталося майже одразу після підписання між Іраном і США меморандуму про домовленість про припинення війни.

Проте американська сторона наразі демонструє стриманість у коментарях щодо дій Тегерана. Джей Ді Венс офіційно заявив, що підписаний меморандум виконується та що він особисто не бачив жодних доказів того, що протоку було закрито. Тим часом відомий Telegram-канал Clash Report повідомляє, що іранська делегація вже успішно прибула до Цюриху.

Скасування попереднього саміту та секретні пропозиції

Нинішній недільний раунд дипломатичних зустрічей є спробою реанімувати процес врегулювання після нещодавньої невдачі. Попередні плани сторін були повністю скориговані в останній момент.

Нагадаємо, що переговори, які планувалося провести 19 червня між США та Іраном на відомому курорті Бургеншток у Швейцарії, несподівано скасували. Напередодні оголошення про офіційне скасування переговорів агентство Tasnim поширило заяву Тегерана. У ній наголошувалося, що Іран вимагає повного виконання пунктів угоди з боку США до початку наступного етапу обговорень.

Пізніше журналістам стало відомо, що США та Іран наразі активно напрацьовують секретні пропозиції щодо угоди. Подальші деталі переговорного процесу в Цюриху тримаються у суворій таємниці.