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Від Старобільської громади стартував прийом документів на отримання виплати з нагоди Дня знань

Денис Молотов
Денис Молотов
Від Старобільської громади стартував прийом документів на отримання виплати з нагоди Дня знань
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Стартував прийом документів для отримання матеріальної допомоги від Старобільської громади з нагоди Дня знань родинам з дітьми у розмірі 5 тисяч гривень. Про це офіційно повідомили представники місцевої військової адміністрації.

Соціальна програма покликана суттєво підтримати внутрішньо переміщених осіб у процесі підготовки дітей до нового навчального року. Фінансова допомога дозволить придбати необхідне приладдя та речі для навчання.

За матеріальною допомогою можуть звертатися громадяни, які опинились в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги. Вони мають бути офіційно зареєстровані на території Старобільської громади, але вимушено покинули місце постійного проживання після 24.02.2022 року, переїхавши до більш безпечних населених пунктів та знаходяться на території, підконтрольній Уряду України.

Умови надання виплат та категорії отримувачів

Допомога для родин з дітьми до Дня знань надаватиметься раз на рік з нагоди початку навчального року у розмірі 5 тисяч гривень на дитину (до досягнення нею 18 років), яка проживає на підконтрольній Уряду України території.

Дитина має бути зарахована та навчатися у закладах повної загальної середньої освіти, спеціалізованої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти.

Допомога виплачується за заявою законного представника дитини. Отримані кошти можуть бути використані на придбання шкільного приладдя, книжок, одягу та взуття для шкільних занять або занять у гуртках, секціях закладів позашкільної освіти.

Важливою умовою програми є обов’язкове звітування. Заявник протягом місяця з дати переказу коштів на його рахунок надає звітність щодо використання коштів допомоги для родин до Дня знань.

Куди звертатися та правила подачі документів

Для зручності подати необхідні документи можна як під час особистого візиту до гуманітарного хабу, так і дистанційно за допомогою поштового оператора.

☎️ Дізнатися детальніше про умови виплат можна за телефоном:

  • 099-227-57-21
  • або під час особистого звернення за адресою: місто Львів, вулиця Івана Виговського, 29а.

Заяву на виплату допомоги та пакет необхідних документів слід подати до 1 серпня 2026 року особисто (м. Львів, вул. Виговського, 29а) або відправивши «Новою поштою» на адресу: м. Львів,

📌 «Нова пошта», відділення №69, номер телефону отримувача 050-91-69-888. Прийом анкет уже триває.

Також нагадаємо, що одним із пріоритетів Старобільської міської військової адміністрації залишається підтримка мешканців громади. Для цього наразі успішно реалізуються дев’ять програм – від допомоги Захисникам і їхнім родинам до житлових, соціальних та медичних ініціатив.

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