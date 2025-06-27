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Викрито розкрадання в Укрзалізниці на 15 млн грн

Денис Молотов
Денис Молотов
Викрито розкрадання в Укрзалізниці на 15 млн грн

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у співпраці з детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили злочинну схему розкрадання коштів, пов’язаних із закупівлею матеріалів для потреб державної компанії «Укрзалізниця». Про це в п’ятницю, 27 червня, офіційно повідомила пресслужба САП.

📢 «Повідомлено про підозру організатору схеми, двом представникам компаній-постачальників, а також посадовим особам АТ ‘Укрзалізниця’ – колишньому заступнику керівника філії ‘Центр забезпечення виробництва’ та начальнику одного з відділів цієї ж філії», – зазначається в офіційному повідомленні.

Слідчі дії охоплюють події, що розгорталися впродовж вересня 2022 – квітня 2023 року. Саме в цей період, за даними слідства, організатор змови, маючи вплив на окремих службовців філії ЦЗВ «Укрзалізниці», сприяв перемозі в державних тендерах визначених наперед підприємств. У тендерній документації, за попередньою змовою, вказували завищену вартість товарів — фарб і лінолеуму.

📢 «Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували», – зазначають у САП, наголошуючи на свідомому маніпулюванні тендерними процедурами.

Надалі між державним підприємством і «переможцями» конкурсних закупівель укладалися відповідні контракти. Ціни у договорах значно перевищували ринкові, що дало змогу учасникам схеми систематично виводити кошти з бюджету «Укрзалізниці» та використовувати їх на власний розсуд.

📢 «Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала АТ ‘Укрзалізниця’ збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд», – повідомили в антикорупційній прокуратурі.

На підставі зібраних доказів дії всіх фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 5 статті 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • частина 2 статті 364 — зловживання владою або службовим становищем.

У рамках подальшого провадження слідчі готують клопотання до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо застосування запобіжних заходів. Одночасно вивчаються рахунки та майнові активи підозрюваних, зокрема у частині можливого арешту майна задля відшкодування завданих збитків.

☝️ Варто нагадати, що це вже не перший випадок корупційних зловживань у лавах УЗ. Так, раніше у справі щодо вимагання неправомірної вигоди фігурував один із високопосадовців Укрзалізниці, який нібито запропонував передати у довгострокову оренду земельну ділянку площею 6 гектарів в обмін на хабар у 10 мільйонів гривень. Тоді він «гарантував» бізнесмену відсутність перешкод з боку контролюючих органів.

Антикорупційні органи продовжують виявляти корупційні ризики в системі державних закупівель, особливо в підприємствах, що виконують стратегічні функції для економіки країни.

☝️ Також раніше стало відомо, що правоохоронні органи здійснюють масштабні слідчі дії у межах розслідування ймовірного шахрайства під час збору благодійних коштів, які нібито збиралися на лікування Назарія Гусакова.

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