Пастки для мандрівників до Італії: деякі звичні дії під забороною

Туристам, які планують відвідати Італію, варто уважно ознайомитися з місцевими правилами. Деякі звичні дії можуть коштувати чималих грошей, особливо у популярних туристичних містах. Про це детально розповіла відома тревел-журналістка Джої Гендлер, яка під час своєї першої подорожі до Італії ледь не отримала великий штраф у Венеції, пише видання The Mirror.

Мандрівники часто потрапляють у неприємні ситуації через незнання специфіки європейського законодавства про охорону культурної спадщини. Навіть звичайна спроба з’їсти морозиво поза межами ресторану може обернутися демаршем із боку місцевих правоохоронних органів.

За словами мандрівниці, вона навіть не підозрювала про існування такого суворого обмеження в історичному центрі.

Після тривалої екскурсії містом журналістка дуже довго шукала вільне місце для обіду, але абсолютно всі заклади були вщент переповнені. Тоді вона просто придбала традиційне італійське джелато та вирішила трохи перепочити на сходах у затінку однієї з будівель.

📢 «Я вже збиралася скуштувати першу ложку, коли працівники неподалік почали емоційно жестикулювати, показуючи, щоб я підвелася», — згадала туристка.

Заборони на сидіння біля пам’яток та розміри стягнень

Місцеве муніципальне право чітко регламентує поведінку іноземців на вулицях, щоб запобігти руйнуванню старовинної архітектури та накопиченню бруду на мармурових елементах.

🛑Як з’ясувалося під час інциденту, у Венеції суворо заборонено сидіти на сходах, мостах, набережних, безпосередньо біля історичних пам’яток та інших подібних громадських об’єктів під час вживання будь-якої їжі чи напоїв. За порушення цього правила передбачено адміністративний штраф від 100 до 200 євро.

Такі вимоги офіційно опубліковані на сайті міської влади для загального ознайомлення. Місцева адміністрація пояснює, що обмеження запроваджені для підтримання належної чистоти, безпеки та збереження історичного вигляду міста.

🛑Окрім цього, у Венеції туристам також заборонено купатися в каналах, годувати голубів і чайок, гуляти містом у купальниках, викидати сміття у недозволених місцях, їздити велосипедом у певних районах та ночувати у громадських просторах.

Подальше збільшення фінансових санкцій та плата за вхід

Залежно від ступеня порушення загальний розмір адміністративних штрафів може сягати 500 євро. У деяких випадках до злісних порушників порядку також можуть застосувати тимчасову депортаційну заборону на перебування у певних частинах міста.

Водночас відвідувачів у Венеції очікують і додаткові обов’язкові витрати, спрямовані на регулювання надмірного потоку мандрівників. Місто стало першим у світі, яке офіційно запровадило плату за вхід для одноденних відвідувачів. Спочатку вона становила 5 євро та діяла лише у найзавантаженіші дні сезону, однак згодом цю систему значно розширили.

Попри фінансову вигоду, нововведення викликає серйозні суперечки серед місцевих політиків. Частина з них вважає, що плата за вхід суперечить статусу Венеції як відкритого міста та перетворює його на звичайний туристичний атракціон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у кількох містах Іспанії відбулися масові протести місцевого населення проти надмірного туризму. Також цього року Венеція офіційно запровадила одноденний збір для відвідувачів міста з метою контролю за туризмом.

Також стало відомо, що в Норвегії винесли вирок Маріусу Боргу Хейбі – сину кронпринцеси Метте-Маріт від попередніх стосунків.