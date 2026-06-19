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Судовий вирок так званому директору кар’єру з Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Судовий вирок так званому директору кар'єру з Луганщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ТОТ Луганщини

Набрав законної сили судовий вирок так званому «генеральному директору ООО “Успенський кар’єр”», що функціонує на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це офіційно повідомили представники українських спецслужб та органів прокуратури.

Промислове підприємство розташоване неподалік міста Лутугине. Протягом тривалого часу воно активно видобуває різноманітні природні матеріали. Ця сировина використовується для масового виробництва щебеню, бетону та інших затребуваних будівельних сумішей.

Історія колабораційної діяльності та переоформлення бізнесу
Судовий вирок так званому директору кар'єру з Луганщини 04
Служба безпеки України

За матеріалами справи, у 2015 році керівник зареєстрував промисловий об’єкт у фейкових «органах юстиції» угруповання «лнр». Він свідомо розпочав співпрацю з представниками терористичного режиму.

Після початку повномасштабної війни фігурант переоформив підприємство вже в окупаційних структурах федеральної податкової служби рф. Відтоді зловмисник повністю перевів роботу кар’єру у правове поле країни-агресора та регулярно сплачує податки до її бюджету.

Слідчі СБУ встановили, що фігурант свідомо діє в інтересах ворога. Продукція підприємства – передусім щебінь та товарний бетон, у великих обсягах використовується окупантами для зведення фортифікаційних споруд та ремонту військових автошляхів. Це безпосередньо допомагає ворожій армії утримувати захоплені українські території.

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Зокрема, протягом квітня-липня 2022 року, аби продемонструвати лояльність загарбникам, керівник кар’єру здійснював безкоштовні поставки сировини. Він безоплатно, «на виконання бойових розпоряджень», відвантажував каміння великої фракції на адресу незаконного псевдопідприємства «гуп лнр «Луганський автодор». Це суттєво сприяло відновленню логістичних спроможностей ворога. Така діяльність дозволило окупаційним підрозділам безперешкодно транспортувати зброю та боєприпаси до зони бойових дій.

Український суд уважно розглянув усі зібрані докази. Суд визнав фігуранта винним у пособництві державі-агресору за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисника засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна в дохід держави. Наразі засуджений офіційно перебуває у розшуку.

Вживаються комплексні заходи для його затримання та притягнення до відповідальності. Строк відбування покарання обчислюватиметься з дня його фактичного затримання.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з УСБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях як на лінії фронту, так і в глибокому тилу продовжують щоденну роботу з підриву воєнних спроможностей ворога.

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