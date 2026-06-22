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Бусифікація на росії: військком Пензенської області підтвердив рейди

Денис Молотов
Денис Молотов
Бусифікація на росії: військком Пензенської області підтвердив рейди
Фото з відкритих джерел / соцмережі / на росії

Військовий комісар Пензенської області Андрій Сурков підтвердив проведення вуличних рейдів для пошуку військовозобов’язаних, але заперечив їхній зв’язок з мобілізацією. Про це у понеділок, 22 червня, повідомляє Telegram-канал «ASTRA».

У регіонах російської федерації посилюються заходи щодо примусового залучення громадян до лав збройних сил на тлі великих втрат на фронті. Попри спроби влади заспокоїти суспільство, масштаб патрулювання вулиць викликав серйозне соціальне напруження.

За даними пабліка, Сурков заявив місцевим ЗМІ, що рейди проводяться на постійній основі для розшуку осіб, які ухиляються від призову та військового обліку.

📢 «Ніяких нововведень тут немає. Я прошу наше населення не вірити фейкам і поводитися спокійно. Контракт підписують тільки за згодою громадян», – заявив Андрій Сурков.

Погрози від МВС та виправдання затримань на камеру

Правоохоронні органи рф намагаються максимально зачистити інформаційний простір від свідчень примусової мобілізації. Відомства вводять репресивні заходи проти цивільних розслідувачів.

УМВС по Пензенській області опублікувало офіційне попередження для тих, хто фіксує і повідомляє про рейди. За даними видання, у поліції назвали інформацію про масові затримання чоловіків повністю неправдивою. Вони попередили, що особи, які поширюють недостовірну інформацію, будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Проте реальні кадри з місць подій суперечать заявам силовиків. В одному з останніх відео, опублікованих у каналі, жінки запитують людей у формі біля мікроавтобуса: «На якій підставі ви забрали молодого хлопця з автобуса?». У відповідь водій оперативно заявляє, що затриманий нібито вчинив крадіжку, після чого мікроавтобус від’їжджає.

Опір народонаселення та попередження про розширення мобілізації

Місцеві мешканці намагаються самостійно організувати системи оповіщення, щоб убезпечити військовозобов’язаних від несподіваних зустрічей із патрулями.

Мешканці Пензи створили профільний Telegram-канал для відстеження рейдів. «Тут ми збираємо і публікуємо актуальну інформацію про людей, які пропонують підписати контракт на військову службу», – йдеться в офіційному описі цього каналу. Громадяни координують зусилля в режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше шостий президент України В.О. Зеленський заявляв, що країна-агресор росія планує розширення мобілізації. Поточні події у російських регіонах повністю підтверджують оцінки українського військово-політичного керівництва щодо прихованих мобілізаційних процесів ворога.

Також стало відомо, що громадянам росії на початку 2026 року почали значно частіше вручати специфічні документи під час планових або примусових візитів до органів військового управління (військкоматів).

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