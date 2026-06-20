П’ятий президент України Петро Порошенко також повернув орден Польщі

П’ятий президент України Петро Порошенко також відмовився від ордена Білого Орла через рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди В.О. Зеленського. Про це офіційно стало відомо у суботу, 20 червня.

Дипломатичне протистояння між Києвом та Варшавою вийшло на рівень консолідованого протесту всього українського політичного істеблішменту. Слідом за чинними посадовцями, дипломатами, а також експрезидентами Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, про повернення нагороди заявив і п’ятий президент України.

Джерелом заяви виступив офіційний акаунт Петра Порошенка в Facebook. Політик розкрив деталі кулуарних обговорень цього кроку в українському парламенті.

📢 Пряма мова: «І у випадку Зеленського, і в моєму випадку нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу. Тому я прийняв рішення відмовитися від ордена Білого Орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося».

Безпекові ризики конфлікту та застереження щодо підручників

Порошенко детально зазначив, що відмова від ордена є його особистим жестом у відповідь на рішення президента Польщі, але цей крок жодним чином не адресований братньому польському народові. Він нагадав про історичну взаємозалежність двох суверенних республік.

📢 «Ті в Польщі, хто не пережовує історичні міфи, а вивчає історію і робить висновки з її уроків, знає, що після того, як Україна втрачає незалежність, її втрачає і Польща. Але не минуле має визначати наші стосунки. Я не хочу, щоб поляки редагували наші підручники і жодним чином не претендую на те, щоб ми українці корегували польські підручники. Бо інакше, нам пришлють спільний підручник із москви», – додав експрезидент.

Він окремо підкреслив, що у російсько-українській війні надзвичайно важлива логістика. І росія через своїх чисельних агентів впливу, через корисних ідіотів і через старі історичні рани намагається руйнувати нашу логістику на заході.

📢 «Тому будь-яка криза між Києвом і Варшавою сьогодні – це не лише проблема дипломатії. Це питання безпеки. І саме тому її потрібно вирішувати негайно. Сьогодні важливо не поглиблювати конфлікт, а завершити його», – наголосив Порошенко.

Політик пропонує вже з понеділка шукати рішення, які дозволять не поглибити нинішню кризу, а перетворити її на поштовх до нового етапу українсько-польського партнерства – чесного, дружнього, стратегічного. На його думку, політики можуть собі дозволити політичні жести, але дипломати мають не орденами кидатися, а долати кризу.

Хронологія синхронних демаршів українського керівництва

Ця заява зафіксувала абсолютну єдність українських лідерів різних епох у протистоянні тиску Варшави.

Нагадаємо: раніше в суботу другий президент України Леонід Кучма заявив про відмову від ордена Білого Орла. Згодом про аналогічний крок офіційно повідомив і третій президент Віктор Ющенко.

Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення шостого президента України В.О. Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди. Зокрема, Сибіга повертає Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею, Буданов — Золотий офіцерський хрест, а Боднар — Кавалерський хрест.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Президент Польщі у суботу пояснив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла, оскільки той своїм вчинком порушив «поріг болю» поляків. Подальший розвиток міждержавного діалогу залишається заблокованим.