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Генштаб ЗСУ підтвердив удар по центру космічного зв’язку рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по центру космічного зв'язку рф
Ілюстративне фото з офіційних джерел / Генштаб ЗСУ / 22.06.2026

Українські військові 21-22 червня завдали нових ударів по важливих об’єктах російських загарбників. Про це офіційно повідомив Генштаб ЗСУ в понеділок, 22 червня, підбивши підсумки масштабної бойової роботи різних родів військ.

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про результативне ураження в ніч проти 21 червня центру космічного зв’язку у московській області, великого полігону підготовки операторів БпЛА та логістичної інфраструктури ворога. Також командування підтвердило руйнування об’єктів порту «Кавказ» у Краснодарському краї рф та двох важливих автомобільних поромів.

📢 «21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження об’єктам російського агресора. Так, зокрема, уражено центр космічного зв’язку “Дубна” у московській області. На об’єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються», – йдеться у повідомленні відомства.

Географія повітряних ударів на Сході та у прикордонні
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по центру космічного зв'язку рф 01
Ілюстративне фото з офіційних джерел / Генштаб ЗСУ / 22.06.2026

Окрім стратегічних тилових пунктів на території російської федерації, українські захисники методично знищували системи управління безпілотною авіацією безпосередньо вздовж лінії бойового зіткнення.

Наші воїни уразили полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого зі сторони території Луганської області, а також важливі пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині. Ці удари дозволять знизити інтенсивність повітряної розвідки загарбників.

Паралельно було успішно атаковано командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області рф та у районі Покровська Донецької області. Координація дій підрозділів ворога на цих напрямках наразі суттєво ускладнена.

Руйнування логістичних артерій на Півдні та у Краснодарському краї

Особливу увагу Сили оборони приділили перекриттю шляхів постачання зброї та боєприпасів, які окупанти використовують для забезпечення своїх угруповань на загарбаних південних рубежах.

В районі Василівки Запорізької області завдано точного ураження по автомобільному мосту, який використовується для перекидання військ та комплексного забезпечення окупаційної армії. Об’єкт зазнав серйозних пошкоджень конструкцій.

📢 «За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї рф та двох автомобільних поромів. Ці об’єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України», – додатково додали в Генштабі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Сили оборони також завдали успішного ураження великому Тюменському нафтопереробному заводу (Антипінський) у рф. Загальна відстань від державного кордону України до цього промислового об’єкта становить понад 2000 км.

Також у ніч проти 21 червня безпілотники масовано атакували порт Кавказ у Краснодарському краї рф, де внаслідок вибухів спалахнули масштабні пожежі в зоні паливних терміналів. Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив відео влучань по нафтобазі нафтоналивного термінала в окупованій Керчі.

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