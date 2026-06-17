Атака БпЛА на Сумщину: росіяни знищили АЗС Тростянця

У ніч на середу російські загарбники завдали масованого удару по місту Тростянець на Сумщині. Унаслідок атаки зруйновані АЗС. Про це офіційно повідомив міський голова Юрій Бова у соціальній мережі Фейсбук 17 червня.

Ворог здійснив цілеспрямований наліт на паливні об’єкти населеного пункту. Міська влада та профільні служби негайно розпочали роботу з ліквідації наслідків прильотів.

📢 «Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС у місті знищені», – написав міський голова у своєму офіційному зверненні.

За словами міського голови, також у Тростянці пошкоджено багато приватних домоволодінь громадян. Водночас за його попередніми даними, безпосередньо під час вибухів обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Офіційна інформація від Сумської ОВА щодо постраждалих

Згодом уточнені дані щодо нічної повітряної атаки оприлюднила Сумська обласна військова адміністрація. Військові підтвердили, що ворог завдав масованого удару по АЗС у Тростянецькій громаді. Внаслідок атаки російських БпЛА фіксуються значні пошкодження інфраструктури автозаправних станцій.

Уточнені наслідки прильотів та поточні заходи реагування:

внаслідок нічних вибухів на паливних об’єктах постраждали чотири людини, їм оперативно надана необхідна медична допомога;

після ліквідації першочергових наслідків фахівці проаналізували ситуацію разом із громадою, профільними службами та представниками бізнесу;

загальна ситуація щодо забезпечення паливом у регіоні наразі залишається під постійним жорстким контролем влади.

В адміністрації наголосили, що подібні атаки на паливну інфраструктуру не є поодинокими випадками. Ворог системно б’є по об’єктах паливної інфраструктури в області, щоб максимально ускладнити логістику та забезпечення громад пальним.

Посилення інженерного захисту та антикризові рішення

На уражених об’єктах бізнесу раніше були облаштовані окремі заходи антидронового та інженерного захисту. Водночас цієї ночі ворог завдав масованого прицільного удару, що призвело до значних пошкоджень споруд.

Подальші кроки влади та підприємців щодо стабілізації ситуації:

«Разом з очільником громади та власниками АЗС опрацьовуємо розгортання мобільних автозаправних станцій», – зазначили в ОВА;

Мобільні пункти потрібні для резервного забезпечення пальним мешканців, екстрених, комунальних та інших критично важливих служб;

«З урахуванням наслідків атаки спільно з бізнесом додатково опрацьовуємо рішення для посилення захисту таких об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Інші обстріли Сумської області

Ця ніч принесла руйнування не лише паливному сектору регіону. Раніше стало відомо, що уночі ворог також підступно атакував дронами кінно-спортивну школу на Сумщині. Основний удар ворожого дрона припав саме на стайню, внаслідок чого загинули коні.

Російська армія продовжує щодобовий терор прикордонних територій України. Загалом за минулу добу внаслідок атак російських військ на Сумську область постраждали ще троє людей. Під час попередніх обстрілів було пошкоджено об’єкти інфраструктури в трьох громадах, житлові будинки та цивільні транспортні засоби. Правоохоронці документують усі злочини окупантів.