ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп заявив про готовність захопити Ормузьку протоку

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про готовність захопити Ормузьку протоку
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть взяти під контроль стратегічну Ормузьку протоку, якщо не вдасться досягти остаточних домовленостей з Іраном. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News на тлі мирних переговорів з іранською делегацією у Швейцарії, повідомляє CNN.

Міжнародна дипломатична місія опинилася під загрозою зриву через новий спалах риторичного протистояння між Вашингтоном та Тегераном. Американська сторона демонструє максимальну безкомпромісність у питаннях світової енергетичної безпеки.

За словами Трампа, Вашингтон повністю готовий вдатися до найжорсткіших військово-політичних заходів у разі спроб блокування одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

📢 «Ми можемо захопити протоку, якщо доведеться. Якщо вони не укладуть угоди, ми стягуватимемо мита», – заявив американський президент.

Прямі погрози іранському керівництву та зрив переговорних протоколів

Глава Білого дому перейшов на особисті попередження на адресу дипломатів країни-агресора, які зараз перебувають на європейському курорті. Його слова викликали миттєвий резонанс у кулуарах саміту.

Трамп також публічно звернувся до високопоставлених представників Ірану, які беруть участь у переговорах у Швейцарії. Американський лідер попередив Тегеран про катастрофічні наслідки для їхньої державності у разі ескалації в морі.

📢 «Якщо ви її закриєте, у вас не буде країни. Ви навіть не повернетеся до своєї клятої країни», – сказав він. У свою чергу офіційна іранська делегація, яка бере участь у переговорах зі США у Швейцарії, висловила рішучий дипломатичний протест через заяву Трампа.

«Мирний процес» та запровадження митних обмежень

Поточна криза розгортається безпосередньо під час спроб міжнародних посередників зафіксувати мирні домовленості та стабілізувати судноплавство у Близькосхідному регіоні.

Раніше повідомлялося, що делегації від США та Ірану вирушили до Швейцарії на переговори щодо угоди про припинення війни. Погрози американського лідера суттєво ускладнили роботу пакистанських та катарських дипломатів.

Також раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити фінансові збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто найближчим часом.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень, найбільше противник атакував на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Головний конструктор Fire Point: бюрократичний тиск не дає Європі виробляти дешевшу та ефективнішу зброю

ПОДІЇ

Генштаб підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази, залізничного мосту через Північно-Кримський канал і не тільки

ВІЙНА

На фронті від початку доби відбулось понад 200 боїв, ворог запустив 5,7 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Ще 36 жителям Сіверськодонецької громади надано допомогу на лікування

ЛУГАНЩИНА

Густий дим зафіксували над Тюменським НПЗ після атаки дронів

ПОДІЇ

Паливний колапс у росії вже почався – удари по НПЗ б’ють по армії, транспорту і кишенях росіян – енергетичний експерт

ПОДІЇ

Рубіжанська громада приймає документи на виплати для оздоровлення дітей ВПО

ЛУГАНЩИНА

Швеція спрямувала 108 мільйонів доларів на ініціативу PURL для України

ВАЖЛИВО

Міноборони анонсувало масштабні перевірки в усіх ТЦК країни

ВЛАДА

ДБР розслідує обставини падіння військового літака Су-24М

ВАЖЛИВО

Під час удару рф знищила новітній сортувальний термінал «Нової пошти»

ВІЙНА

Відеофейк: «В Одесі відсвяткували День Росії із триколорами» 

СТОПФЕЙК

У Лаврі тривають відновлювальні роботи після атаки рф, закрито 70% даху Успенського собору – Мінкульт

ПОДІЇ

Удари по Керчі: командувач СБС показав знищення нафтобази

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип