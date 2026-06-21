Трамп заявив про готовність захопити Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть взяти під контроль стратегічну Ормузьку протоку, якщо не вдасться досягти остаточних домовленостей з Іраном. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News на тлі мирних переговорів з іранською делегацією у Швейцарії, повідомляє CNN.

Міжнародна дипломатична місія опинилася під загрозою зриву через новий спалах риторичного протистояння між Вашингтоном та Тегераном. Американська сторона демонструє максимальну безкомпромісність у питаннях світової енергетичної безпеки.

За словами Трампа, Вашингтон повністю готовий вдатися до найжорсткіших військово-політичних заходів у разі спроб блокування одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

📢 «Ми можемо захопити протоку, якщо доведеться. Якщо вони не укладуть угоди, ми стягуватимемо мита», – заявив американський президент.

Прямі погрози іранському керівництву та зрив переговорних протоколів

Глава Білого дому перейшов на особисті попередження на адресу дипломатів країни-агресора, які зараз перебувають на європейському курорті. Його слова викликали миттєвий резонанс у кулуарах саміту.

Трамп також публічно звернувся до високопоставлених представників Ірану, які беруть участь у переговорах у Швейцарії. Американський лідер попередив Тегеран про катастрофічні наслідки для їхньої державності у разі ескалації в морі.

📢 «Якщо ви її закриєте, у вас не буде країни. Ви навіть не повернетеся до своєї клятої країни», – сказав він. У свою чергу офіційна іранська делегація, яка бере участь у переговорах зі США у Швейцарії, висловила рішучий дипломатичний протест через заяву Трампа.

«Мирний процес» та запровадження митних обмежень

Поточна криза розгортається безпосередньо під час спроб міжнародних посередників зафіксувати мирні домовленості та стабілізувати судноплавство у Близькосхідному регіоні.

Раніше повідомлялося, що делегації від США та Ірану вирушили до Швейцарії на переговори щодо угоди про припинення війни. Погрози американського лідера суттєво ускладнили роботу пакистанських та катарських дипломатів.

Також раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити фінансові збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто найближчим часом.