У Києві відбулася нарада НАБУ та ФБР щодо справи Міндіча

У столиці України відбулася робоча нарада між детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та новим офіцером Федерального бюро розслідувань США (ФБР). Зустріч була присвячена розслідуванню, відомому як справа Міндіча (плівки Міндіча / «Мідас»). Як повідомляє ZN, зустріч пройшла 11 листопада і мала виключно робочий характер.

📢 У Національному антикорупційному бюро уточнили, що новопризначений офіцер Федерального бюро розслідувань США координуватиме взаємодію між відомствами у межах чинних розслідувань. Головну увагу наразі зосереджено саме на справі Тимура Міндіча. Це розслідування є складовою частиною спільної операції НАБУ та САП під кодовою назвою «Мідас».

☝️ За інформацією джерела, у ФБР нещодавно відбулася планова ротація офіцера, відповідального за співпрацю з українськими антикорупційними структурами. Такі зміни відбуваються кожні 4–6 місяців. Новий представник Бюро вже прибув до Києва, і однією з його перших зустрічей стала саме нарада щодо справи Міндіча.

Представник ФБР працює безпосередньо в приміщенні НАБУ відповідно до міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро. Він має окремий кабінет, бере участь у внутрішніх обговореннях і щоденно взаємодіє з детективами у справах, пов’язаних із топкорупцією.

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції, про що повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Також міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку, заявивши, що під час її роботи «не було жодних порушень законодавства».