У Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки з ТЦК

У Києві правоохоронці спільно з військовими ТЦК затримали чоловіка, який під час перевірки військово-облікових документів покусав поліціянта. Про інцидент повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у середу, 3 вересня.

За офіційною інформацією, подія сталася напередодні, 2 вересня, під час заходів з оповіщення. Військові та поліція зупинили громадянина для перевірки документів і виявили, що він перебуває у так званому «розшуку» ТЦК.

📢 «Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно. Надалі була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку», – розповіли в ТЦК.

Після інциденту правоохоронці застосували до людини обмежувальний спецзасіб – кайданки. Для забезпечення безпечного затримання залучили військовослужбовців. Згодом чоловіка доставили до районного ТЦК, де він буде змушений пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

☝️ Нагадаємо, що з 1 вересня всі співробітники територіальних центрів комплектування зобов’язані використовувати бодікамери та фіксувати свої дії під час взаємодії з громадянами.

👉 Також раніше стало відомо, що на Одещині застрелено чоловіка при спробі втечі з України до Молдови.