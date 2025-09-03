На Одещині застрелено чоловіка при спробі втечі з України до Молдови

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов’язаного. Чоловік намагався втекти з України шляхом нелегального перетину українсько-молдовського кордону на території Одеської області. Про це повідомила пресслужба ДБР.

📢 «1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників.

Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, загиблим виявився 23-річний харків’янин. При ньому знайшли закордонний паспорт та особисті речі.

У відомстві уточнили, що зареєстроване кримінальне провадження за статтею «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» (ч. 3 ст. 365 КК України).

Слідчі ДБР провели огляд місця події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Також допитано прикордонників і свідків.

☝️ Нагадаємо, раніше Угорщина викликала посла України у зв’язку із загибеллю військовозобов’язаного угорської національності на Закарпатті. Тамтешня влада заявила про причетність працівників ТЦК, однак українська сторона наголосила, що чоловік був громадянином України, а причиною його смерті, згідно з висновками судмедекспертизи, стала тромбоемболія легеневої артерії.

👉 У Черкаській області трапилася трагедія під час перевезення мобілізованих військовозобов’язаних. У місті Сміла загинув Євген Кушнір, який вистрибнув з автомобіля на ходу.