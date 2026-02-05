П’ятниця, 6 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

У Києві без тепла залишаються 1100+ будинків

Денис Молотов
У Києві без тепла залишаються 1100+ будинків
Пункт обігріву / Київ / фото: ДСНС України

У Києві більш ніж 1100 житлових будинків залишаються без опалення. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками селекторної наради щодо ситуації в енергетиці та загалом в регіонах країни у четвер, 5 лютого.

📢 «Міністр енергетики сьогодні в Харкові, щоб максимально активізувати всі робочі процеси, які є в регіоні. Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків – без опалення. Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога, яка потрібна», – зазначив глава держави.

☝️ Зеленський подякував «Нафтогазу» за реалізацію програми «теплих пакунків» та повідомив, що людям уже передали понад 20 тисяч таких наборів.

📦 «Загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків. Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу», – наголосив Зеленський.

Окремо він відзначив роботу ДСНС України та Укргідроенерго, фахівці яких залучені до ліквідації наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

📢 «Люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно», – підкреслив Зеленський.

Також, за словами шостого глави держави, значну увагу на нараді було приділено застосуванню росією ракет і дронів проти України.

📢 «Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення. Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого росія здійснила масовану атаку на Київ та інші міста України. Столична влада повідомила, що без тепла залишилися понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. У місті почали розгортати додаткові пункти обігріву.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару ворог суттєво пошкодив Дарницьку ТЕЦ. План відновлення вже визначено, однак повне повернення станції до роботи потребуватиме значного часу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Пенсії під питанням: як ідентифікація залишила ВПО без виплат

ТОЧКА ЗОРУ

Трамп заявив, що може швидко вирішити фінансові проблеми ООН

ВАЖЛИВО

Продовжено санкції проти Дитра Фірташа і Тараса Козака

ПОЛІТИКА

Президентка Єврокомісії приїде в Україну до річниці війни

ВАЖЛИВО

Кадрові зміни: Україна відкликала послів з двох країн

ВЛАДА

Засуджені до довічного ув’язнення, цивільні, захисники Маріуполя: кого Україні вдалося повернути з російського полону

ПОДІЇ

Сенатор США знову закликав передати Україні ракети Tomahawk

ПОЛІТИКА

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії: зупинено метро

ВАЖЛИВО

Умєров повідомив перші результати чергових переговорів в ОАЕ

ВАЖЛИВО

Постачання озброєнь КНДР на росію різко сповільнилися – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Чернігівщина опинилася повністю без електропостачання через аварію

ВАЖЛИВО

Допомога Швеції Україні: ППО, дрони та оборонні інвестиції

ВЛАДА

На фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень, ворог застосував майже 5,2 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 135 бойових зіткнень: ворог активно атакує на трьох напрямках

ПОДІЇ

Голова ОБСЄ та генсек організації прибули з візитом до Києва

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ