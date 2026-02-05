У Києві без тепла залишаються 1100+ будинків

У Києві більш ніж 1100 житлових будинків залишаються без опалення. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками селекторної наради щодо ситуації в енергетиці та загалом в регіонах країни у четвер, 5 лютого.

📢 «Міністр енергетики сьогодні в Харкові, щоб максимально активізувати всі робочі процеси, які є в регіоні. Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків – без опалення. Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога, яка потрібна», – зазначив глава держави.

☝️ Зеленський подякував «Нафтогазу» за реалізацію програми «теплих пакунків» та повідомив, що людям уже передали понад 20 тисяч таких наборів.

📦 «Загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків. Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу», – наголосив Зеленський.

Окремо він відзначив роботу ДСНС України та Укргідроенерго, фахівці яких залучені до ліквідації наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

📢 «Люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно», – підкреслив Зеленський.

Також, за словами шостого глави держави, значну увагу на нараді було приділено застосуванню росією ракет і дронів проти України.

📢 «Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення. Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого росія здійснила масовану атаку на Київ та інші міста України. Столична влада повідомила, що без тепла залишилися понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. У місті почали розгортати додаткові пункти обігріву.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару ворог суттєво пошкодив Дарницьку ТЕЦ. План відновлення вже визначено, однак повне повернення станції до роботи потребуватиме значного часу.