Нічна атака рф: по Україні випустили понад 520 ракет і дронів

У ніч проти 3 лютого окупаційна армія росії здійснила черговий комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів повітряного та наземного базування. А також сотні ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними ПС ЗСУ, радіотехнічними військами було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу, зокрема:

— 4 ракети Циркон/Онікс;

— 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300;

— 7 крилатих ракет Х-22/Х-32;

— 28 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

— 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів, з яких близько 300 — «шахеди».

Основними напрямками атаки стали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області.

Станом на 09:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 450 повітряних цілей, а саме:

— 4 ракети Циркон/Онікс;

— 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

— 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

— 20 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

— 412 ударних БпЛА різних типів.

☝️ Водночас зафіксовано влучання 27 ракет і 31 ударного БпЛА на 27 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 17 локаціях. Інформація щодо шести ворожих ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росія завдала ударів по восьми областях України, серед цілей були об’єкти енергетичної інфраструктури. Війська рф атакували теплоелектроцентралі, які працювали виключно в режимі обігріву житлових районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

📌 Через російський удар у Харкові ухвалено рішення злити воду з системи опалення у 820 будинках, щоб запобігти замерзанню мереж. У Києві кількість багатоповерхівок без теплопостачання внаслідок атаки зросла до 1170.

👉 Також стало відомо, що окупаційні російські війська впродовж доби десять разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще четверо людей дістали поранення.