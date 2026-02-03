Вівторок, 3 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Нічна атака рф: по Україні випустили понад 520 ракет і дронів

Денис Молотов
Нічна атака рф: по Україні випустили понад 520 ракет і дронів
Робота мобільної вогневої групи по ворожим цілям / фото ілюстративне з відкритих джерел / пресслужба Сумської ОВА.

У ніч проти 3 лютого окупаційна армія росії здійснила черговий комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів повітряного та наземного базування. А також сотні ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними ПС ЗСУ, радіотехнічними військами було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу, зокрема:

— 4 ракети Циркон/Онікс;
— 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300;
— 7 крилатих ракет Х-22/Х-32;
— 28 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
— 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів, з яких близько 300 — «шахеди».

Основними напрямками атаки стали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області.

Станом на 09:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 450 повітряних цілей, а саме:

— 4 ракети Циркон/Онікс;
— 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
— 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;
— 20 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
— 412 ударних БпЛА різних типів.

☝️ Водночас зафіксовано влучання 27 ракет і 31 ударного БпЛА на 27 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 17 локаціях. Інформація щодо шести ворожих ракет наразі уточнюється.

Нічна атака рф: по Україні випустили понад 520 ракет і дронів
Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росія завдала ударів по восьми областях України, серед цілей були об’єкти енергетичної інфраструктури. Війська рф атакували теплоелектроцентралі, які працювали виключно в режимі обігріву житлових районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

📌 Через російський удар у Харкові ухвалено рішення злити воду з системи опалення у 820 будинках, щоб запобігти замерзанню мереж. У Києві кількість багатоповерхівок без теплопостачання внаслідок атаки зросла до 1170.

👉 Також стало відомо, що окупаційні російські війська впродовж доби десять разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще четверо людей дістали поранення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ребрендинг Укрпошти: Смілянський потужно протидіяв критиці

СУСПІЛЬСТВО
00:03:44

У Вашингтоні показують імерсивну виставу “Трубач” про події на «Азовсталі»

ЕКСКЛЮЗИВ

Зеленський розкрив ситуацію зі світлом і теплом по областях після нових ударів рф, Київщина має значні відключення

ПОДІЇ

Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 63 бойових зіткнення, на Покровському напрямку відбили 21 атаку

ВІЙНА

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії: зупинено метро

ВАЖЛИВО

Людство за 85 секунд до катастрофи: Годинник Судного дня

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 49 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбито 22 атаки – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбили вже 23 атаки – Генштаб

ВІЙНА

В Уманському районі чоловік ударив ножем працівника ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На росії визначили нові строки захоплення Донбасу – ОПУ

ВЛАДА

15 років тюрми загрожує зрадникам з окупаційної «поліції» рф на Луганщині

КРИМІНАЛ

Запорізький ТЦК замовив авіаперевезення на 333 млн грн

СУСПІЛЬСТВО

Укрзалізниця повідомила про стабілізацію ситуації з енергоживленням

ПОДІЇ

Нічна атака рф: збито 103 дрони, зафіксовані влучання на 22 локаціях

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ