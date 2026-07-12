Понад 80 дітей з Лисичанської громади розпочали відпочинок у Карпатах

Органи місцевого самоврядування Луганської області навіть в умовах вимушеного переміщення продовжують активно дбати про підростаюче покоління, забезпечуючи підліткам можливість для безпечного дозвілля та психологічного відновлення. 84 дитини з Лисичанської громади розпочали двотижневий відпочинок у Карпатах.

Масштабний виїзд було успішно організовано на початку місяця. Так, 6 липня в Закарпатській області розпочався двотижневий літній відпочинок для 84 дітей із Лисичанської територіальної громади. Оздоровлення та якісне дозвілля організовано на базі сучасного дитячого табору «Карпати».

Соціальна підтримка та категорії учасників поїздки

Місцева влада під час формування екскурсійної групи зробила чіткий акцент на забезпеченні рівних можливостей та першочергової допомоги вразливим верствам населення. Участь у поїздці беруть діти, які найбільше потребують особливої соціальної уваги та всебічної підтримки з боку держави.

Склад дитячої групи Лисичанська, направленої на оздоровлення:

Діти-сироти, які залишилися без батьківського піклування;

Діти, які офіційно позбавлені батьківського піклування;

Діти українських учасників бойових дій (УБД);

Діти загиблих або зниклих безвісти під час війни Захисників;

Діти з великих багатодітних родин;

Діти з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Перебування в екологічно чистій та безпечній гірській місцевості покликане допомогти хлопцям та дівчатам емоційно відновитися після пережитого стресу, здобути нові позитивні враження та знайти надійних друзів.

Програма відпочинку та фінансування з місцевого бюджету

Організатори табору підготували для юних мешканців Луганщини різноманітну та динамічну програму, яка гармонійно поєднує в собі активний спорт та інтелектуальний розвиток. Протягом 14 днів для хлопців та дівчат передбачена насичена програма.

Ключові заходи для лисичанських дітей у таборі:

Розвиваючі та різноманітні творчі майстер-класи;

Регулярні спортивні та розважальні заходи;

Регулярне відвідування плавального басейну на території бази;

Пізнавальні екскурсії до історичних архітектурних замків регіону.

Поїздка була повністю профінансована коштом місцевого бюджету. Витрати покрили в межах діючої міської програми оздоровлення та відпочинку дітей Лисичанської територіальної громади на поточний рік. Робота з підтримки релокованих родин триває в плановому режимі.

👉 Також нагадаємо, що з ініціативи Управління з питань ветеранської політики Луганської облдержадміністрації було домовлено про окрему зміну в закладі «Табір майбутніх професій» для 20 дітей із сімей ветеранів війни 14-17 років.