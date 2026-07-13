Затримано колишнього командира 155-ї бригади ЗСУ

У резонансній справі про жорстоке вбивство двох мешканців села Калинівка на Київщині з’явились нові подробиці. У понеділок, 13 липня, шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про затримання десятого підозрюваного — колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

Затримання відбулося в Києві в межах масштабної спецоперації Національної поліції.

Офіційна заява та хід слідства

Про деталі операції главу держави поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

📢 «Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних», – наголосив він.

За словами шостого президента України, затримання Лучанова є надзвичайно важливим кроком для розслідування трагедії.

📢 «Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде», – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що доказова база у цій справі була сформована завдяки ретельному аналізу відео з десятків камер спостереження та аналізу маршрутів автомобілів. Це дозволило правоохоронцям детально відтворити хронологію злочину.

Історія резонансного злочину

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 28 червня, коли озброєна група військових увірвалася на подвір’я двох братів у Калинівці та силоміць вивезла їх у невідомому напрямку. Надалі стало відомо про вбивство обох цивільних громадян.

Ключові етапи справи:

Слідство: Правоохоронці виявили причетність військовослужбовців 155-ї ОМБр (в/ч А5001) до викрадення та вбивства.

Правоохоронці виявили причетність військовослужбовців 155-ї ОМБр (в/ч А5001) до викрадення та вбивства. Статус фігурантів: Усіх причетних військових, включно з командиром батальйону, було відсторонено від служби.

Усіх причетних військових, включно з командиром батальйону, було відсторонено від служби. Розшук: Станіслав Лучанов після інциденту самовільно залишив місце служби, через що був оголошений у розшук.

Станіслав Лучанов після інциденту самовільно залишив місце служби, через що був оголошений у розшук. Підозра: 11 липня правоохоронці оголосили офіційну підозру Лучанову та іншим учасникам злочинної групи за статтями про незаконне позбавлення волі та умисне вбивство.

ℹ️ Станіслав Лучанов очолив 155-ту бригаду в лютому 2026 року, прийшовши на посаду з 425-го штурмового полку «Скеля». Варто зазначити, що це не перший корупційний чи кримінальний інцидент у цьому підрозділі: у січні 2025 року був затриманий його попередник на посаді командира Денис Рюмшин. Тоді стало відомо, що 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

Зараз із затриманими проводяться необхідні слідчі дії. Зеленський запевнив, що всі обіцянки, дані громаді Калинівки, будуть виконані в повному обсязі, а винних чекає суворе покарання.

📢 «Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі. Дякую всім, хто допомагає, і представникам медіа – за небайдужість», – додав президент.