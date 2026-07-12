Посадовець однієї з громад Луганщини підозрюється у розтраті коштів, виділених для ВПО

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинну схему розтрати державних коштів в одній із релокованих міських військових адміністрацій Луганської області. Посадовець зловживав бюджетними ресурсами, які були виділені для облаштування житла внутрішньо переміщених осіб.

Правоохоронці задокументували факт зловживання службовим становищем, що призвів до завдання збитків бюджету в особливо великих розмірах.

Деталі злочинної схеми

За даними досудового слідства, злочин було скоєно ще у 2022 році. Начальник одного з відділів МВА уклав угоду з приватною комерційною структурою на розробку проєктної документації. Метою договору була реконструкція будівлі для розміщення переселенців із Луганщини.

Адміністрація орендувала цей об’єкт в одного з промислових підприємств Дніпра. Однак, згідно із чинним законодавством, будь-яка реконструкція такого приміщення вимагала обов’язкового погодження від безпосереднього власника будівлі та Фонду державного майна України.

Попри повну відсутність необхідних дозволів, чиновник умисно дав вказівку підлеглим перерахувати бюджетні кошти приватній компанії за розробку проєктної документації.

У результаті фактична реконструкція об’єкта так і не розпочалася, а бюджетні кошти були безпідставно витрачені.

Юридичні наслідки для фігуранта

Наразі державному службовцю офіційно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про офіційне відсторонення фігуранта від займаної посади.

Комплексні оперативні та слідчі заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Головним управлінням Нацполіції в Луганській області. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки продовжує документувати злочинну діяльність колаборантів, які обіймають керівні посади в незаконних органах влади на тимчасово окупованій території Луганщини.