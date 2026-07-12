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Кількість жертв руйнівного землетрусу у Венесуелі перевищила 4300 осіб

Денис Молотов
Денис Молотов
Кількість жертв руйнівного землетрусу у Венесуелі перевищила 4300 осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел / наслідки руйнівного землетрусу у Венесуелі.

Південноамериканський регіон продовжує ліквідовувати наслідки одного з найпотужніших та найкривавіших підземних поштовхів за останні роки. Кількість загиблих у Венесуелі після землетрусів 24 червня знову зросла. Станом на 11 липня відомо вже про 4333 померлих внаслідок масштабного стихійного лиха. Про це офіційно заявив голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес, повідомляє провідне міжнародне інформаційне агентство Bloomberg.

Масштаби постраждалих та хід рятувальної операції

Пошуково-рятувальні загони та медичні служби країни працюють у цілодобовому та екстремальному режимі.

Актуальні дані щодо наслідків природної катастрофи:

  • Загальна кількість загиблих: підтверджено смерть 4333 громадян;
  • Кількість поранених: травми різного ступеня важкості отримали 16 740 осіб;
  • Врятовані життя: понад 6400 людей екстрені служби витягли живими з-під уламків споруд.

Нині місцева влада та криміналісти продовжують складний процес ідентифікації жертв. Роботи тривають більш ніж через два тижні після початку масштабної екологічної катастрофи. Багато тіл досі залишаються невпізнаними.

Оголошення надзвичайного стану

Нагадаємо, раніше офіційні відомства повідомляли, що у Венесуелі після перших підрахунків наслідків землетрусів щонайменше 4118 людей загинули. Нові дані підтверджують суттєве погіршення ситуації під час розчищення завалених міських кварталів.

Масштабна стихія охопила країну наприкінці минулого місяця. 24-25 червня у Венесуелі сталися потужні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5. В країні після цього відразу оголосили безтерміновий надзвичайний стан для мобілізації всіх наявних внутрішніх ресурсів та залучення міжнародної гуманітарної допомоги.

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