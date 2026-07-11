Розшук командира 155 бригади: затримання 8 військових у справі про викрадення та вбивство цивільних

Правоохоронні органи України разом з органами військового управління проводять ретельне розслідування тяжкого злочину, вчиненого на території пристоличного регіону. Суд узяв під варту на 60 діб вісьмох підозрюваних у справі про викрадення двох цивільних у Київській області, у якому підозрюють бійців 155 окремої механізованої бригади.

Про це hromadske повідомив керівник громадської організації «Громадський Контроль Київщина» Максим Закаблуковський. Він також стверджує, що інформацію про точні дати та час проведення судових засідань тривалий час приховували від громадськості.

За словами активіста, суд першочергово обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для семи військовослужбовців. Згодом аналогічне суворе рішення ухвалили і щодо восьмого фігуранта кримінального провадження. Усім їм інкримінують безпосередню причетність до викрадення та вбивства двох цивільних громадян.

⚖️Хід судового засідання та позиція підозрюваних

Під час засідання комбатальйону Олексій Долголенко, якого слідство підозрює безпосередньо у виконанні вбивства, не назвав конкретного замовника злочину.

Максим Закаблуковський деталізував поведінку затриманих під час обрання запобіжного заходу:

📢 «Я запитував у підозрюваного, чи він діяв за наказом. Він промовчав. Слово взяли його адвокати, які сказали, що наразі рано говорити про його остаточне обвинувачення. Мовляв, що слідство працює, і вся інформація буде згодом. Деякі військовослужбовці, яким раніше обирали запобіжний захід говорили прямо під час судового засідання, що виконували наказ командування», — зазначив Закаблуковський.

Серед затриманих правоохоронцями осіб також є головний сержант бригади. За словами громадського активіста, слідство вважає його можливим організатором, який безпосередньо координував дії військовослужбовців на місці. Закаблуковський зазначив, що підозрювані під час судових засідань поводилися спокійно. Вони наполегливо просили суддів врахувати їхні сімейні обставини, зокрема наявність неповнолітніх дітей та літніх батьків на утриманні.

Обставини злочину та зникнення командира бригади

За даними слідчих органів, у ніч проти 28 червня група озброєних людей незаконно проникла на подвір’я двох братів у Київській області. Зловмисники вивезли цивільних чоловіків у невідомому напрямку. Джерела hromadske у правоохоронних органах раніше повідомляли про затримання дев’ятьох військовослужбовців 155 бригади за підозрою у викраденні людей, серед яких був і командир батальйону.

Також повідомлялося, що командир 155 окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов після затримання його підлеглих раптово зник. Згодом в Оперативному командуванні (ОК) «Північ» офіційно підтвердили, що полковник самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Його негайно оголосили в розшук.

ℹ️ Варто нагадати, що Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду відносно нещодавно — у лютому 2026 року. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу 425 окремого штурмового полку «Скеля».

Офіційна позиція Генерального штабу ЗСУ

Через значний суспільний резонанс навколо подій у військовій частині з’явилась офіційна інформація від Генерального штабу України, яку наводимо у повному обсязі:

📢 «У зв’язку з інформацією щодо правопорушень, вчинених військовослужбовцями 155-ї окремої механізованої бригади, а також фактом самовільного залишення військової частини командиром, повідомляємо наступне. Незаконні дії, вчинені військовослужбовцями, розглядаються за попередньою кваліфікацією в межах кримінального провадження. Розгляд обставин інциденту здійснюється правоохоронними органами. Фігуранти провадження відсторонені від виконання службових обов’язків. Військова служба правопорядку та органи військового управління взаємодіють з правоохоронними органами в рамках досудового розслідування, зокрема щодо встановлення місцезнаходження командира бригади. Генеральний штаб підтверджує повну співпрацю з правоохоронними органами на всіх етапах розслідування та надання їм необхідного сприяння в межах компетенції військового управління. Якщо слідство доведе провину – відповідати будуть за кожен вчинений злочин, незалежно від посади чи попередніх заслуг фігурантів. У разі встановлення вини посадових осіб у судовому порядку, Генеральним штабом будуть вжиті заходи реагування, передбачені законодавством. Наголошуємо на нетерпимості до будь-яких протиправних проявів серед особового складу, які суперечать закону».

Слідчі дії та заходи з розшуку зниклих осіб наразі тривають у посиленому режимі під наглядом військової прокуратури.