ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Ударний дрон рф прилетів та вибухнув у Молдові

Денис Молотов
Денис Молотов
Ударний дрон рф прилетів та вибухнув у Молдові
Фото з відкритих джерел / російський ударний БпЛА типу "Шахед/Герань - 2" у Молдові.

Територіальна цілісність сусідніх з Україною держав знову опинилася під загрозою через агресивні дії російської федерації. У ніч проти понеділка, 13 липня, в Молдові зафіксували падіння і вибух російського безпілотника типу «Шахед» поблизу села, розташованого майже за 30 км від українського кордону. Про це повідомляє видання Newsmaker.

На місце події оперативно виїхали представники екстрених служб для з’ясування обставин інциденту.

Хронологія та результати розслідування

Генеральний інспекторат поліції Молдови отримав перше звернення на лінію екстрених служб о 01:03. Правоохоронці виявили об’єкт, ідентифікований як безпілотний літальний апарат, поруч із селом Копанка, що в Каушанському районі. Після падіння об’єкт здетонував.

Ударний дрон рф прилетів та вибухнув у Молдові 01
Фото з відкритих джерел / російський ударний БпЛА типу “Шахед/Герань – 2” у Молдові.

Головні факти щодо інциденту:

  • На місці вибуху працювали слідчі групи поліції та пожежники;
  • Попередні дані свідчать про відсутність постраждалих серед місцевого населення;
  • Територію падіння БпЛА було негайно огороджено для проведення безпекових заходів;
  • Міністерство оборони підтвердило, що це був російський дрон типу «Шахед» («Герань-2»).

Як уточнили у військовому відомстві, безпілотник потрапив у молдовський повітряний простір під час масованої нічної атаки російських військ на територію Одещини.

📢 «Цей новий інцидент є серйозним та неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови. Він вчергове підтверджує, що загарбницька війна росії проти України створює прямі загрози для безпеки наших громадян та всього регіону», — наголосили у Міністерстві оборони Молдови.

Цей випадок став продовженням низки небезпечних інцидентів, коли російські дрони або порушували державний кордон Молдови, або падали на її територію. Раніше також вдавалося уникнути жертв чи матеріальних збитків під час подібних провокацій.

Нагадаємо

Наприкінці травня подібний «Шахед» спричинив значні руйнування в румунському місті Галац. Тоді російський БпЛА врізався у верхній поверх багатоповерхівки поряд з українським кордоном. Той випадок став першим подібним прецедентом за час повномасштабної війни, який підтвердив ризики для країн НАТО та ЄС.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генштаб ЗСУ засудив напад на військовослужбовців ТЦК у Львові та анонсував службову перевірку

ВІЙНА

СБС за вісім діб уразили понад 100 російських суден

ВАЖЛИВО

СБС уразили 47 стратегічних цілей рф, знищено комплекс С-400

ВАЖЛИВО

Мілівська громада оголосила конкурс грантів для старту та розвитку власної справи

ЛУГАНЩИНА

За добу сталось 283 боєзіткнення – окупанти завдали 96 авіаударів та скинули 286 КАБів

ПОДІЇ

Рада миру Трампа зіткнулася з труднощами у формуванні контингенту для сектору Гази

ПОЛІТИКА

МЕА знизило прогноз видобутку нафти у рф після українських ударів

КОРДОН

США вимагають від Ірану відкрити Ормузьку протоку та віддати уран

ВАЖЛИВО

Луганщина отримала понад 30 мільйонів гривень підтримки завдяки проєктам Червоного Хреста

ЛУГАНЩИНА

Удар рф по кафе в Грозі: встановили відповідальних за наказ російських військових, п’ятьом оголосили підозру

ПОДІЇ

НАТО виділяє Україні 140 мільярдів євро на масштабні закупівлі зброї

ВАЖЛИВО

Відбулося 226 боїв, ворог застосував 4,9 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Розвиток системи охорони здоров’я: Олексій Харченко долучився до обговорення оптимізації роботи лікарень

ЛУГАНЩИНА

Відбулось понад 230 боїв, ворог запустив 6,2 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Обшуки у Vyriy Industries: в ОГП повідомили про розслідування заволодіння бюджетними коштами на майже 7 млрд гривень

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип