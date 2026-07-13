Ударний дрон рф прилетів та вибухнув у Молдові

Територіальна цілісність сусідніх з Україною держав знову опинилася під загрозою через агресивні дії російської федерації. У ніч проти понеділка, 13 липня, в Молдові зафіксували падіння і вибух російського безпілотника типу «Шахед» поблизу села, розташованого майже за 30 км від українського кордону. Про це повідомляє видання Newsmaker.

На місце події оперативно виїхали представники екстрених служб для з’ясування обставин інциденту.

Хронологія та результати розслідування

Генеральний інспекторат поліції Молдови отримав перше звернення на лінію екстрених служб о 01:03. Правоохоронці виявили об’єкт, ідентифікований як безпілотний літальний апарат, поруч із селом Копанка, що в Каушанському районі. Після падіння об’єкт здетонував.

Головні факти щодо інциденту:

На місці вибуху працювали слідчі групи поліції та пожежники;

Попередні дані свідчать про відсутність постраждалих серед місцевого населення;

Територію падіння БпЛА було негайно огороджено для проведення безпекових заходів;

Міністерство оборони підтвердило, що це був російський дрон типу «Шахед» («Герань-2»).

Як уточнили у військовому відомстві, безпілотник потрапив у молдовський повітряний простір під час масованої нічної атаки російських військ на територію Одещини.

📢 «Цей новий інцидент є серйозним та неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови. Він вчергове підтверджує, що загарбницька війна росії проти України створює прямі загрози для безпеки наших громадян та всього регіону», — наголосили у Міністерстві оборони Молдови.

Цей випадок став продовженням низки небезпечних інцидентів, коли російські дрони або порушували державний кордон Молдови, або падали на її територію. Раніше також вдавалося уникнути жертв чи матеріальних збитків під час подібних провокацій.

Нагадаємо

Наприкінці травня подібний «Шахед» спричинив значні руйнування в румунському місті Галац. Тоді російський БпЛА врізався у верхній поверх багатоповерхівки поряд з українським кордоном. Той випадок став першим подібним прецедентом за час повномасштабної війни, який підтвердив ризики для країн НАТО та ЄС.