У Херсоні під ударом дронів рф маршрутка та перехожі

Окупаційні російські війська продовжують здійснювати цілеспрямований терор проти мирного населення обласного центру, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати для полювання на цивільний транспорт та людей на вулицях. Війська рф вдарили з безпілотника по маршрутці у середмісті Херсона. Про це повідомила пресслужба ОВА в четвер, 9 липня.

Медичні заклади міста працюють у посиленому режимі, приймаючи поранених херсонців із різних районів центральної частини міста.

Збільшення кількості постраждалих від удару по маршрутці

У перші хвилини після атаки на громадський транспорт було госпіталізовано пасажирів, які отримали важкі травми внаслідок вибуху акумулятивного чи осколкового заряду.

Етапи надходження поранених до лікарень:

Перша хвиля госпіталізації: спочатку до лікарні доставили двох жінок, які постраждали через безпосередній удар. У херсонок віком 52 та 73 роки діагностували контузії, уламкові поранення кінцівок, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Стан потерпілих оцінювався як середнього ступеня тяжкості;

спочатку до лікарні доставили двох жінок, які постраждали через безпосередній удар. У херсонок віком 52 та 73 роки діагностували контузії, уламкові поранення кінцівок, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Стан потерпілих оцінювався як середнього ступеня тяжкості; Зростання кількості жертв до шести: згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла. До лікарні доставили жінок віком 51, 38, 40 та 76 років. Вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а у двох херсонок зафіксували ще й уламкові поранення;

згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла. До лікарні доставили жінок віком 51, 38, 40 та 76 років. Вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а у двох херсонок зафіксували ще й уламкові поранення; Восьмеро поранених у транспорті: невдовзі госпіталізували 60-річного чоловіка, який отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Останнім на цей час верифікованим постраждалим від цього удару став 74-річний чоловік з аналогічним діагнозом. Усі вони перебувають під наглядом лікарів.

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Повторні денні атаки безпілотників на середмістя

російські оператори дронів не зупинилися на підриві маршрутного таксі та продовжили хаотично скидати боєприпаси на пішохідні зони та поблизу торговельних точок.

Орієнтовно о 13:00 росіяни вчергове атакували з безпілотника центр Херсона. Через ворожий удар 68-річна жінка та 48-річний чоловік отримали вибухові травми, уламкові поранення та гостру реакцію на стрес. Постраждалу жінку госпіталізували, херсонцю ж після надання невідкладної меддопомоги призначили амбулаторне лікування.

Інші постраждалі внаслідок полювання на перехожих:

Чоловік 54 років: доставлений до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями обличчя;

доставлений до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями обличчя; Чоловік у віці 61 р і к: госпіталізований із мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями тулуба та кінцівок;

госпіталізований із мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями тулуба та кінцівок; Чоловік 64 років: потрапив під удар ворожого дрона, дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Ранкові трагічні інциденти та знеструмлення міста

Дроновий терор у четвер розпочався ще з першими променями сонця, коли загарбники атакували не лише пасажирський, а й приватний сектор та критичну інфраструктуру.

Наслідки ранкових обстрілів 9 липня:

Загибель цивільних: нагадаємо, зранку 9 липня російські військові атакували безпілотником цивільний легковий автомобіль у Херсоні. Внаслідок цього жорстокого удару на місці загинули двоє людей;

нагадаємо, зранку 9 липня російські військові атакували безпілотником цивільний легковий автомобіль у Херсоні. Внаслідок цього жорстокого удару на місці загинули двоє людей; Руйнування енергомережі: після ранкової атаки російських військ у Херсоні зафіксували значні пошкодження лінії електропередач. Через це частина міста наразі залишилася без стабільного електропостачання.

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Енергетики та комунальні служби намагаються оперативно ліквідувати наслідки пошкоджень ЛЕП, проте робота ускладнюється постійною загрозою нових скидів із ворожих безпілотників.

Обласна військова адміністрація наполегливо закликає херсонців без нагальної потреби не перебувати на відкритому просторі. Слідчі дії щодо фіксації чергових воєнних злочинів рф тривають.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби відбулося 219 бойових зіткнень. Ворог запустив 5,9 тис. дронів та скинув 176 керованих авіабомб.