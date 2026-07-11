Майбутні професії та робототехніка: діти з родин ветеранів з Луганщини відпочили у Львові

Громади Луганщини навіть в умовах вимушеної релокації продовжують активно інвестувати в розвиток, навчання та психологічне відновлення підростаючого покоління. Діти з родин ветеранів з Луганщини відпочили у Львові.

З ініціативи Управління з питань ветеранської політики Луганської облдержадміністрації було домовлено про окрему зміну в закладі «Табір майбутніх професій» для 20 дітей із сімей ветеранів війни 14-17 років. Програма перебування підлітків поєднала в собі передові освітні методики, знайомство з високими технологіями та глибоке психологічне розвантаження.

Дизайн-мислення та знайомство з робототехнікою

Організатори табору відмовилися від стандартних форматів відпочинку, запропонувавши молоді сучасну та практичну навчальну програму. Основою їхньої освітньої програми стало дизайн-мислення – методологія, яку активно використовують найуспішніші світові компанії.

Під час занять підлітки досліджували міський простір, проводили детальні інтерв’ю з львів’янами та аналізували реальні потреби людей. Свої спостереження вони перетворювали на реальні соціальні проєкти.

Особливий інтерес традиційно викликали практичні заняття з робототехніки. Однією з найемоційніших подій зміни стала поїздка до відомої технологічної компанії Rovertech.

Тут діти побачили сучасні наземні роботизовані комплекси та поспілкувалися з провідними інженерами. Підлітки дізналися, як народжуються високотехнологічні розробки, та навіть змогли самостійно протестувати роботів у дії.

Психосоціальний супровід та культурна програма

Важливим елементом таборування стала щоденна терапевтична робота. Вона була спрямована на подолання стресу та зміцнення ментального здоров’я підлітків.

Напрямки щоденної психологічної підтримки в таборі:

Спеціалізовані групові вправи на командне згуртування;

Музикотерапія та глинотерапія для зняття емоційної напруги;

Ниткотерапія, нейрографіка та інтерактивна робота з метафоричними картами.

Ці заняття допомогли учасникам навчитися краще розуміти власні емоції та ефективно підтримувати інших у складних ситуаціях.

Паралельно для молоді організували насичену екскурсійну програму історичним Львовом, Стрийським парком та знаменитою «Копальнею кави». Діти долучалися до спортивних активностей, грали в падел разом із ветеранами війни та відвідували вечірні кінопокази.

Міжнародне фінансування та партнерство

Масштабний проєкт вдалося реалізувати завдяки скоординованим зусиллям благодійників, громадського сектору та іноземних донорів України. Ця зміна стала можливою завдяки співпраці Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я» та ГО «Місце можливостей».

Робота велася в межах проєкту «Комплексна підтримка дітей, сімей і громад, які постраждали внаслідок війни». Дана ініціатива повністю фінансується Європейським Союзом. Вона реалізується Представництвом Фонду міжнародної солідарності в Україні в межах Психосоціальної програми PRO MentalHealth. Програми підтримки ветеранських родин тривають.

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👉 Також нагадаємо, що послугами оздоровлення та відпочинку охоплено вже 676 дітей Сіверськодонецького району. Територіальні громади району продовжують проведення оздоровчої кампанії.