У Конотопі ворог атакував інфраструктуру: мер повідомив про наслідки

В суботу, 23 серпня, російські війська завдали ударів по місту Конотоп на Сумщині. Про наслідки атаки повідомив мер міста Артем Семеніхін. За його словами, ворог поцілив по одному з об’єктів місцевої інфраструктури.

Внаслідок трьох ворожих прильотів пошкоджені житлові будинки. Водночас за попередніми даними, вдалося уникнути людських жертв.

📢 «Після проведених уточнень – цієї ночі, внаслідок ворожих прильотів по Конотопу, жертв та постраждалих немає. Дякуємо Богові», – уточнив очільник міста.

Семеніхін наголосив, що відповідні фахівці зі Штабу ліквідації наслідків ворожих ударів вже провели обстеження прилеглих територій. За їхніми висновками, критичних руйнувань житлової забудови не виявлено. Проте пошкодження мають декілька будинків, що розташовані поблизу епіцентру вибухів.

Нагадаємо, що 20 серпня російські війська масовано атакували безпілотниками місто Охтирка на Сумщині. Тоді було поранено щонайменше 12 людей, серед них – діти. Цей випадок став одним із найбільш руйнівних ударів по області за останні тижні.

Окрім того, ввечері 22 серпня російська армія завдала масованого обстрілу по Краматорську Донецької області. За словами місцевих мешканців, упродовж години у місті пролунало понад 30 вибухів.

Останні дні позначені новою хвилею російських атак на цивільні населені пункти сходу та півночі України.

☝️ Також нагадаємо, що в п’ятницю, 22 серпня, російські війська знову атакували місто Куп’янськ на Харківщині. Унаслідок чергового обстрілу загинула місцева жителька, ще четверо цивільних отримали поранення.