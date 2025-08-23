Неділя, 24 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Конотопі ворог атакував інфраструктуру: мер повідомив про наслідки

Денис Молотов
Денис Молотов
У Конотопі ворог атакував інфраструктуру: мер повідомив про наслідки

В суботу, 23 серпня, російські війська завдали ударів по місту Конотоп на Сумщині. Про наслідки атаки повідомив мер міста Артем Семеніхін. За його словами, ворог поцілив по одному з об’єктів місцевої інфраструктури.

Внаслідок трьох ворожих прильотів пошкоджені житлові будинки. Водночас за попередніми даними, вдалося уникнути людських жертв.

📢 «Після проведених уточнень – цієї ночі, внаслідок ворожих прильотів по Конотопу, жертв та постраждалих немає. Дякуємо Богові», – уточнив очільник міста.

У Конотопі ворог атакував інфраструктуру: мер повідомив про наслідкиСеменіхін наголосив, що відповідні фахівці зі Штабу ліквідації наслідків ворожих ударів вже провели обстеження прилеглих територій. За їхніми висновками, критичних руйнувань житлової забудови не виявлено. Проте пошкодження мають декілька будинків, що розташовані поблизу епіцентру вибухів.

Нагадаємо, що 20 серпня російські війська масовано атакували безпілотниками місто Охтирка на Сумщині. Тоді було поранено щонайменше 12 людей, серед них – діти. Цей випадок став одним із найбільш руйнівних ударів по області за останні тижні.

Окрім того, ввечері 22 серпня російська армія завдала масованого обстрілу по Краматорську Донецької області. За словами місцевих мешканців, упродовж години у місті пролунало понад 30 вибухів.

Останні дні позначені новою хвилею російських атак на цивільні населені пункти сходу та півночі України.

☝️ Також нагадаємо, що в п’ятницю, 22 серпня, російські війська знову атакували місто Куп’янськ на Харківщині. Унаслідок чергового обстрілу загинула місцева жителька, ще четверо цивільних отримали поранення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Прапор України для Луганщини: символ віри, незламності та шани полеглим

ЛУГАНЩИНА

Війська рф знову обстріляли Куп’янськ: є загибла людина

ВІЙНА

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб: на Покровському та Лиманському напрямках – понад половина боїв

ВІЙНА

На Покровському напрямку – понад третина всіх боїв: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Фронт 24 серпня: ЗСУ відбили 179 атак ворога, завдавши значних втрат

ПОДІЇ

«Сила Нації: Герої та Діти» історії незламності у проєкті VESELKA TV

ЕКСКЛЮЗИВ

З’явились кадри знищення потягу з паливом російських окупантів

ВАЖЛИВО

Трамп: «Ніякого Криму назад і ніякого вступу в НАТО»

ВАЖЛИВО

Мукачево: ліквідовано пожежу після ракетного удару рф

ВІЙНА

Костянтинівка під ударом: росіяни били FPV-дронами і авіабомбами

ВАЖЛИВО

США можуть визнати рф спонсоркою тероризму через викрадення українських дітей – сенатор

ПОЛІТИКА

Канада передасть Україні озброєння на $700 млн вже у вересні – прем’єр Марк Карні

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 116 боєзіткнеь: чверть з яких на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Близько десяти країн готові відправити війська до України – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"