росіяни авіабомбами знищили птахофабрику на Херсонщині

Окупаційні російські війська здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру Півдня України. Під ударом опинилося підприємство в Херсонській області. Внаслідок влучання зафіксовано руйнування та загоряння промислових споруд великої птахофабрики. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація (ОВА) та рятувальники ДСНС в суботу, 4 липня.

Атака відбулася напередодні вдень. Військові рф застосували для обстрілу авіаційне озброєння.

📢 «Учора близько 16:20 російські окупанти завдали авіаційного удару по Музиківській громаді. Ворог скинув три керовані авіабомби на територію птахофабрики», – йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Вказано, що внаслідок ударів виникла пожежа, яка охопила виробничі будівлі підприємства. За даними рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), полум’я стрімко поширювалося територією об’єкта. Влучання керованих авіабомб спричинило масштабне займання виробничих площ підприємства.

Ліквідація наслідків рятувальниками ДСНС

На місце події оперативно прибули чергові підрозділи пожежно-рятувальної служби. Спеціалісти працювали в умовах підвищеного ризику для життя.

Рятувальники працювали в надзвичайно складних умовах. Попри постійну загрозу повторних російських ударів, надзвичайники локалізували та повністю ліквідували пожежу.

За офіційними даними обох відомств, загиблих чи поранених на території підприємства немає. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Загальна безпекова ситуація в сусідніх регіонах

Обстріли українських територій тривають вздовж усієї лінії фронту та у прифронтових областях. Ворог продовжує щоденно застосовувати різні види озброєння.

Нагадаємо, за минулу добу російські агресори завдали понад 1000 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого є двоє загиблих та 39 постраждалих. Постраждалим громадянам надається необхідна медична допомога.

👉 Також стало відомо, що Окупаційна російська армія продовжує цілеспрямовано нищити українську продовольчу інфраструктуру та здійснювати підступні напади на цивільних працівників аграрного сектору безпосередньо під час збирання нового врожаю.