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Обстріл Одеси: пошкоджено житлові будинки, є поранений

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Одеси: пошкоджено житлові будинки, є поранений
Фото: наслідки російської атаки на Одещину / Одеська ОВА / 06.07.2026

Окупаційні російські війська продовжують завдати повітряних ударів по портових та обласних центрах України. Загарбники атакували Одесу в ніч на 6 липня. Постраждала людина та пошкоджені житлові будівлі. Про це повідомило керівництво Одеської військової адміністрації (ОВА).

На місця влучань уламків та ліквідації загорянь оперативно прибули всі екстрені служби міста.

Ліквідація наслідків обстрілу та стан постраждалого

Основний удар припав на один зі спальних масивів міста. Вибухова хвиля спричинила руйнування цивільних об’єктів. В одному з районів міста внаслідок атаки зафіксували пожежу в гаражах. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Також зафіксовано пошкодження житлового фонду, розташованого поруч з епіцентром вибуху. У прилеглих будинках вибито вікна.

Внаслідок обстрілу не обійшлося без людських жертв та травмувань. Поранення дістав 23-річний хлопець; медики надають йому усю необхідну допомогу. Наразі загрози його життю немає, стан пацієнта контролюється лікарями.

Робота оперативного штабу та допомога мешканцям

Міська влада організувала невідкладні заходи для підтримки громадян, чиє майно зазнало ушкоджень під час нічного обстрілу. На місці працює оперативний штаб для допомоги мешканцям будинків.

Тут постраждалі можуть отримати допомогу та консультації. Представники гуманітарних організацій та комунальних служб приймають заяви на відновлення вікон і дверей. Також на локації працюють психологи для надання первинної підтримки власникам пошкоджених квартир.

Попередні удари по території Одеської області

Область регулярно стає ціллю для різних типів російського озброєння, зокрема ударних безпілотників та ракетних комплексів. Ворог намагається уразити логістичні вузли регіону.

Нагадаємо, 1 липня російські агресори завдали удару балістичною зброєю по Одеській області. Тоді обстріл призвів до пошкодження об’єктів припортової інфраструктури.

Правоохоронні органи продовжують фіксувати всі наслідки нічних та денних атак для передачі матеріалів до міжнародних судових інстанцій. Збір доказів воєнних злочинів рф триває.

👉 Також було повідомлено, що у ніч проти 6 липня російські війська здійснили черговий масований обстріл української столиці.

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