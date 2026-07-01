Уражено космічне та ракетне підприємство на росії

Українські Сили оборони здійснили успішний вогневий наліт на стратегічну військову інфраструктуру в глибокому тилу ворога. У Пензенській області рф уражено провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Про це офіційно Генштаб ЗСУ повідомив у середу, 1 липня.

Мова йде про акціонерне товариство «Научно-исследовательский институт физических измерений» (АТ НДІФВ).

📢 «Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу “російські космічні системи” (який в свою чергу є складовою держкорпорації “роскосмос”). Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет (“Іскандер”, “Калібр”, Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки)…. Зафіксовано влучання і задимлення на об’єкті. Масштаби збитків уточнюються», — йдеться в офіційному повідомленні військового керівництва.

Руйнування логістичних вузлів та мостів на окупованих територіях

Окрім успішної операції на території рф, українські захисники завдали потужних ударів по логістичних артеріях загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі населеного пункту Гранітне Донецької області, важливий залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області, а також логістичну переправу окупантів у районі Новоочеретуватого на Донеччині.

📢 «Зазначені об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів», — пояснили деструкцію ворожої логістики у Генеральному штабі.

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Знищення складів палива та пунктів управління дронами

Паралельно Сили оборони знешкодили низку інших важливих об’єктів забезпечення російської армії. Було уражено великий склад паливно-мастильних матеріалів противника у тимчасово окупованому Мелітополі. Також під удар потрапили три склади матеріально-технічного забезпечення загарбників у районах Крупки Курської області (рф), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

Окремим вагомим досягненням стало виведення з ладу одразу п’яти пунктів управління безпілотними літальними апаратами противника. Їх було ліквідовано у районах Грозового та Залізничного на Запоріжжі, а також Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

Нагадаємо, дещо раніше цієї середи шостий президент України В.О. Зеленський офіційно підтвердив повторне успішне ураження нафтопереробного заводу в російському місті Уфа, а також атаку на стратегічний об’єкт російського ВПК у Пензенській області.

Ці заходи відбуваються на тлі того, що раніше глава держави затвердив спеціальну 40-денну операцію впливу на росію, яка має на меті комплексно спонукати кремль до якнайшвидшого закінчення війни.