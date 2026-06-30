У США нгамагаються пришвидшити поставки Україні боєприпасів

У Вашингтоні офіційно представили новий важливий двопартійний законопроєкт, головна мета якого — суттєво скоротити чинні бюрократичні процедури та максимально пришвидшити поставки Україні критично необхідних боєприпасів. Про розробку та реєстрацію цієї законодавчої ініціативи повідомив один із її співавторів, сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн, передає «РБК-Україна».

Документ був внесений на розгляд спільно Тімом Кейном та сенатором-республіканцем від штату Техас Джоном Корніном. Офіційно ініціатива отримала назву «Закон про прискорення європейських інвестицій в оборону України».

Новий документ покликаний забезпечити набагато стабільніші, прогнозовані та своєчасні поставки великих партій боєприпасів, які життєво необхідні українським Силам оборони для ефективної протидії російській агресії. Крім того, він має дієво стимулювати додаткові фінансові інвестиції з боку європейських союзників у підтримку України, паралельно розширюючи виробничі можливості оборонно-промислового комплексу самих Сполучених Штатів.

За словами сенатора Кейна, запропонований механізм дозволить значно ефективніше підтримувати українську державу на полі бою завдяки виходу на новий рівень тіснішої координації із союзниками та прискоренню фізичної передачі озброєння. Своєю чергою сенатор Корнін окремо наголосив, що нинішня стандартна процедура державного погодження експорту американського озброєння є надто тривалою та обтяжливою, через що регулярно затримуються оборонні поставки, які мають критично важливе значення для українських військових на передовій.

Новий механізм попереднього схвалення та перелік озброєння

Законопроєкт передбачає внесення чітких змін до засадничого Закону США про контроль за експортом озброєнь (AECA). Зокрема, законодавці пропонують запровадити унікальний механізм попереднього схвалення закупівель та подальшої передачі Україні окремих дефіцитних видів боєприпасів країнами НАТО та іншими міжнародними партнерами. Цей спрощений режим пропонується встановити на виправданий термін до 31 грудня 2030 року з юридичною можливістю його подальшого продовження до 2035 року.

До переліку категорій боєприпасів, на які поширюватиметься дія спрощеної процедури, увійшли:

класичні 155-мм артилерійські снаряди;

високоточні 155-мм артилерійські снаряди типу Excalibur зі збільшеною дальністю ураження;

ракетні боєприпаси для високомобільних артилерійських систем HIMARS;

керовані реактивні снаряди для ракетних систем множинного запуску GMLRS.

Попри значне спрощення та прискорення паперового етапу, документ повністю зберігає всі чинні суворі вимоги законодавства США щодо контролю за кінцевим використанням наданого озброєння (End-Use Monitoring). Крім того, обов’язковою умовою є те, що Україна має надати офіційні письмові гарантії, що не передаватиме ці отримані боєприпаси жодним третім сторонам без попередньої офіційної згоди з боку Вашингтона.

Варто також нагадати, що дещо раніше сенатор-республіканець Мітч Макконнелл виступив із гострою публічною критикою на адресу керівництва Пентагону. Він звинуватив оборонне відомство у тривалій і невиправданій затримці практичного використання фінансових коштів, які вже були офіційно погоджені та виділені Конгресом для надання невідкладної безпекової допомоги Україні.