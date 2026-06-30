Викрито директорку фірми на фіктивному працевлаштуванні ВПО з Луганщини

Співробітники Служби безпеки України спільно з оперативниками Національної поліції успішно викрили масштабну злочинну схему привласнення державних коштів. Ці гроші офіційно виділялися з державного бюджету як компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє пресслужба СБУ в Луганській області.

Як встановило досудове розслідування, безпосередньою організаторкою оборудки виявилася директорка приватної охоронної компанії, яка після початку повномасштабного вторгнення була релокована з нині окупованого Сіверськодонецька.

Зловмисниця незаконними шляхами отримала в одній із державних установ персональні дані 189 переселенців із Луганської області. Надалі вона юридично «працевлаштувала» цих нічого не підозрюючих громадян до своєї фірми без їхнього відома. Насправді люди ніколи не працювали в компанії та не отримували жодних заробітних плат. А сама фірма взагалі не здійснювала жодної профільної діяльності.

Махінації через портал «Дія» та мільйонні збитки

Скориставшись чинною урядовою програмою фінансової підтримки вітчизняного бізнесу, директорка регулярно подавала через державний портал «Дія» офіційні заяви на отримання щомісячних компенсацій за нібито працевлаштованих осіб з-поміж ВПО.

Правоохоронцями чітко задокументовано, що у період з серпня 2022 року по грудень 2023 року фігурантка незаконно отримала від Луганського обласного центру зайнятості понад 2,5 мільйона гривень. Усі ці державні кошти вона систематично перераховувала на власні приватні банківські картки та безперешкодно витрачала на особисті потреби.

⚖️Заочна підозра та статті ККУ

Оскільки організаторка схеми наразі активно переховується від українського слідства за кордоном, їй було заочно повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

зокрема, дії фігурантки кваліфіковано за частиною 5 статті 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах),

частиною 2 статті 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки),

також частиною 1 статті 209 (легалізація або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі правоохоронними органами вживається комплекс необхідних міжнародних заходів для її офіційного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Оперативні та слідчі дії проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУНП України в Луганській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України офіційно завершила досудове розслідування стосовно очільника так званого «військового комісаріату лнр по м. Ровеньки».