У Харкові чоловік вистрілив у працівника ТЦК

У Харкові вранці середи, 31 грудня, чоловік відкрив вогонь в бік працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час спроби перевірки документів. Після інциденту чоловік утік, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Подія сталася близько 09:00 у Немишлянському районі на вулиці Харківських Дивізій. Під час перевірки документів у водія автомобіля 42-річний чоловік здійснив постріл у напрямку працівника ТЦК та СП, після чого залишив місце події.

У результаті стрілянини працівник ТЦК не зазнав тілесних ушкоджень — куля пошкодила лише одяг. Для розшуку та затримання чоловіка поліція запровадила на території міста спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його у процесуальному порядку.

За фактом інциденту відкрито досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.