Посольство США в Києві продовжує роботу: офіційна заява щодо безпекової ситуації

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні офіційно продовжує виконувати свої обов’язки у Києві. Поширена у медіа інформація про нібито евакуацію чи виїзд дипломатичного представництва з української столиці не відповідає дійсності. Про це американські дипломати офіційно повідомили у четвер, 28 травня, оприлюднивши відповідну заяву.

Представники дипломатичної установи наголосили, що жодних екстрених змін у графіку чи форматі діяльності відомства наразі не відбулося. Установа функціонує у штатному режимі, попри складну ситуацію.

📢 «Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію посольства США в Києві», – йдеться у повідомленні в соцмережі Х (колишній Twitter).

Попередження для американських громадян

Попри продовження повноцінної роботи дипломатичної установи, американське відомство вкотре нагадало про високі ризики для цивільних осіб. Представники дипломатичної місії наголосили, що американським громадянам наразі взагалі не слід подорожувати до України. Заборона стосується поїздок «з будь-якої причини через збройний конфлікт».

Регулярний перегляд безпекової ситуації є стандартною практикою Державного департаменту США в країнах, де ведуться активні бойові дії. Нинішній моніторинг здійснюється з урахуванням усіх наявних ризиків для персоналу.

Звідки з’явилася інформація про евакуацію дипломатів

Чутки про можливе закриття американського представництва з’явилися після публічних висловлювань високих європейських посадовців. Раніше в четвер європейські та українські ЗМІ розповсюдили слова глави дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас.

Посадовиця озвучила цю інформацію журналістам по прибутті на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ. Захід проходив у місті Лімасол на Кіпрі.

📢 «Ми чули від України… що всі посольства залишаються на місці, за винятком одного… Всі європейці залишаються, Америка поїхала», – зауважила Кая Каллас.

Ці слова викликали значний резонанс у суспільстві, оскільки у медіапросторі пов’язували ймовірний виїзд із новими погрозами російської федерації продовжувати регулярні повітряні удари по столиці України.

Одразу після поширення цієї інформації з офіційним спростуванням виступило Міністерство закордонних справ України. Речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий категорично заперечив дані про те, що дипломатична місія США залишала Київ. Заяву речника МЗС згодом підтвердила й сама американська сторона.

