У Брюсселі затвердили 19 пакет санкцій проти рф, очікується оголошення

У п’ятницю, 19 вересня, у Брюсселі керівництво Європейської комісії ухвалило рішення щодо чергових обмежувальних заходів проти росії. Про це повідомило видання «Укрінформ» у п’ятницю, 19 вересня.

📢 «Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19 пакет санкцій проти рф», – сказала речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу.

Вона наголосила, що подробиці нового пакета будуть представлені пізніше цього ж дня. Офіційне оголошення мають зробити президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

Для того, щоб пакет набув чинності, його ще повинна затвердити Рада ЄС. Процедура вимагає одноголосної підтримки всіх 27 держав-членів блоку.

Ще 16 вересня стало відомо, що розгляд питання був перенесений. Документ тоді зник із порядку денного засідання Комітету постійних представників країн ЄС.

Агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела, повідомляло, що затримка пояснюється необхідністю узгодження позицій із країнами «Великої сімки». Європейські партнери намагалися виробити спільний підхід до нових санкцій.

Паралельно президент США Дональд Трамп у своїх заявах неодноразово підкреслював, що заходи ЄС щодо росії мають бути жорсткішими. Він двічі звертався до європейських держав із вимогою припинити закупівлі російських енергоносіїв. Американський лідер вважає, що санкційна політика ЄС «не досить крута» і потребує посилення.

19-й пакет може стати відповіддю Євросоюзу на виклики у сфері енергетики та безпеки, а також сигналом про консолідацію позицій Заходу у тиску на москву.

